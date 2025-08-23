뉴스

서울 34도·대구 36도 푹푹 찌는 처서…수도권·강원 소나기

조제행 기자
작성 2025.08.23 09:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
서울 34도·대구 36도 푹푹 찌는 처서…수도권·강원 소나기
토요일이자 절기상 처서(處暑)인 23일에도 무더위가 이어지겠습니다.

기상청에 따르면 이날 전국에 폭염특보가 발효된 가운데 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 매우 무덥겠습니다.

전국의 낮 최고 기온은 31∼36도로 평년(27.1 ∼30.6도)보다 높을 것으로 예보됐습니다.

지역별 예상 낮 최고 기온은 서울 34도, 대전·전주 35도, 광주·부산 34도, 강릉·대구 36도, 제주 33도 등입니다.

전국에 가끔 구름이 많겠고 오전부터 밤사이 서울·인천·경기 북부와 강원 중북부 내륙·산지, 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

예상 강수량은 5∼40mm 입니다.

다만 같은 시·군·구 내에서도 강수량의 차이가 매우 크겠으니, 최신 기상정보를 참고해야 합니다.

소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 낮 동안 다시 기온이 올라 무덥겠습니다.

서해상과 남해서부 해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 일부 섬 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 해상 안전사고에 각별히 주의해야 합니다.

당분간 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로 만조 시 해안가 저지대 침수와 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 유의해야 합니다.

예상 파고는 동해 앞바다 0.5∼1.0m, 서해·남해 앞바다 0.5∼1.0m, 동해안쪽먼바다 0.5∼1.5m, 서해안쪽먼바다 0.5∼1.0ｍ, 남해안쪽먼바다 0.5∼1.5m 입니다.

일요일인 24일 예상 최고 기온은 31∼36도로 이날과 비슷한 수준이겠습니다.

경기 동부와 강원 내륙·산지, 충남권 남동 내륙, 충북, 전북 북동 내륙, 경상권, 제주도에는 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지