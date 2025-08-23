출근 첫날 관두더니 날아온 서류…돈 뜯는 알바생 또 떴다

이미지 확대하기

이미지 확대하기

22일 방송된 SBS '궁금한 이야기Y'에서는 다시 돌아온 법잘알 아르바이트생과 그의 수상한 신고를 추적했다.호감형 얼굴에 싹싹한 성격의 알바생 김 씨. 그런데 그가 일을 시작한 지 다섯 시간도 되지 않아 사장에게 면담을 요청했다.급하다던 그는 일하는 도중 폭행과 폭언으로 힘들어 일을 할 수 없다고 호소했다. CCTV 확인 결과, 매니저가 그에게 일을 가르쳐주던 중 등에 손을 댄 것뿐인데 이를 항의해 황당함을 감출 수 없었다.이에 김 씨는 자신은 예민한 사람이라 마음의 큰 상처를 입었고 집에 가야겠다며 첫 출근 5시간 만에 가게를 떠났다.그런데 넉 달 뒤 그는 인근 고깃집에 다시 나타났다. 이번에는 양파 두 개를 썰다가 왼손 중지에 상처가 났다며 이를 회복하고 오겠다며 일을 시작한 지 1시간도 되지 않아 집으로 돌아갔다.그렇게 김 씨가 다녀간 가게만 10여 곳. 그런데 이 가게들 모두 김 씨가 일을 그만두고 몇 달이 지난 뒤 같은 서류를 받게 되었다. 해고 한 달 전 서면으로 해고를 통보해야 하는 근로기준법을 지키지 않았다며 부당해고 구제신청서를 보낸 것. 김 씨는 여기에서 그치지 않고 합의금으로 4개월 일당을 요구하기도 했다.구직과 부당 해고 구제 신청을 반복하고 있는 김 씨. 그런데 그는 3년 전 '궁금한 이야기Y'를 통해 공개된 대전 지역에서 고의로 해고를 유도한 뒤 부당해고 합의금을 요구하던 고등학생 아르바이트생 김 군이었다.그런 그가 이제는 서울로 와서 같은 일을 반복하고 있는 것. 하지만 수법은 더 교묘해지고 치밀해졌다.3년 전 일로 다시 신고를 당한 사장님은 김 씨에 대해 "과거랑 다르게 증거가 사라질 때까지 기다렸다가 신고를 하고 있다. 그리고 복직을 시켜주겠다고 하면 진단서를 보내 복직이 어렵다고 호소한다"라며 더 치밀해진 수법을 지적했다.김 씨의 요청에 따라 형식적인 진단서를 작성했을 뿐이라는 병원 측. 병원 측은 최근 한 달에 여섯 번 이상 김 씨가 진단서를 요청했다고 밝혀 충격을 안겼다.근로자의 권리를 보호하기 위해 만든 근로 기준법을 이전보다 더 다양한 방법으로 악용하는 김 씨. 합의금 2,500만 원을 요구받아 법적 다툼을 벌이고 있는 한 사장님은 "3시간 일하고 몇백 몇천씩 가게를 돌아가면서 이렇게 한다는 것 자체가 이해가 안 된다. 이 사람은 여기서 그만 둘 생각이 없는 거다"라며 분노했다.제작진은 노동위원회에서 김 씨에 대한 재판이 반복 중인 것을 확인하고 노동위원회에서 김 씨를 기다렸다. 하지만 재판에 출석하지 않은 김 씨.이에 수소문을 해 김 씨의 집을 찾았다. 3년 전에는 법대로 자신의 권리를 주장하고 사장들을 심판했다며 당당했던 김 씨. 하지만 현재 김 씨는 "주거침입, 주거 평온 침입으로 신고하겠다"라는 협박으로 대화를 차단했다.김 씨의 아버지는 아들이 서울까지 와서 이런 일을 벌이고 있는 줄은 몰랐다며 또래 친구들을 통해 이런 나쁜 일을 알게 되어 시작하게 되었다고 말했다. 그러면서 아버지는 "성인이기 때문에 더 이상 어떻게 할 수가 없다. 사장들 보고 법대로 하라고 해라. 자기도 거꾸로 당해보면 알 거다"라고 했다.하지만 이에 3년 전 김 씨를 고소했던 사장님은 "고소를 해도 불기소 처분을 받았다. 그러다 보니 본인이 이 부분으로 돈을 번 거에 대해서 떳떳하게 생각할지도 모른다. 결국에는 얻어가는 게 생겨버리면 제2, 제3의 피해자가 계속 생길 거다"라며 법적으로 자신의 행동을 문제 삼기 어렵다는 걸 아는 이상 스스로 행동을 멈추지 않을 것이라고 했다.실제로 김 씨는 과거 방송 전 모든 부당 해고 구제 신청을 취하하기도 했다. 하지만 그것은 일시적인 것일 뿐 이후 지역을 옮겨가며 같은 일 반복했던 것. 서울 전에 그는 경기도를 무대로 똑같은 일을 벌여온 것으로 드러났다.이에 법률 전문가는 "반복적으로 동일한 행위를 하는 것에 고의가 있다는 걸 입증하면 업무를 방해할 의사 혹은 기망을 해서 편취할 의사로 입사를 했다는 미필적 고의가 입증될 가능성이 있다는 생각이 든다. 이런 사례가 누적된 상황에서 형사 고소를 고려해 볼 수 있을 것이다"라고 조언했다.하지만 김 씨의 일로 사람에 대한 신뢰에 문제가 생겼다는 한 사장님. 그는 "이런 친구들이 0.1%나 될까? 그런데 다른 친구들도 신뢰가 안 갈 거 같은 생각도 들고 사람이 더 무서워질 거 같다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.과연 무엇이 그를 멈추게 할까? 하지만 언젠가 그가 이용하며 상대를 괴롭혔던 그 법이 반드시 스스로의 발목을 잡는 날이 올 것임에는 분명했다.(김효정 에디터)