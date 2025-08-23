출근 첫날 관두더니 날아온 서류…돈 뜯는 알바생 또 떴다

호감형 얼굴에 싹싹한 성격의 알바생 김 씨. 그런데 그가 일을 시작한 지 다섯 시간도 되지 않아 사장에게 면담을 요청했다.
급하다던 그는 일하는 도중 폭행과 폭언으로 힘들어 일을 할 수 없다고 호소했다. CCTV 확인 결과, 매니저가 그에게 일을 가르쳐주던 중 등에 손을 댄 것뿐인데 이를 항의해 황당함을 감출 수 없었다.
이에 김 씨는 자신은 예민한 사람이라 마음의 큰 상처를 입었고 집에 가야겠다며 첫 출근 5시간 만에 가게를 떠났다.
그런데 넉 달 뒤 그는 인근 고깃집에 다시 나타났다. 이번에는 양파 두 개를 썰다가 왼손 중지에 상처가 났다며 이를 회복하고 오겠다며 일을 시작한 지 1시간도 되지 않아 집으로 돌아갔다.
그렇게 김 씨가 다녀간 가게만 10여 곳. 그런데 이 가게들 모두 김 씨가 일을 그만두고 몇 달이 지난 뒤 같은 서류를 받게 되었다. 해고 한 달 전 서면으로 해고를 통보해야 하는 근로기준법을 지키지 않았다며 부당해고 구제신청서를 보낸 것. 김 씨는 여기에서 그치지 않고 합의금으로 4개월 일당을 요구하기도 했다.
구직과 부당 해고 구제 신청을 반복하고 있는 김 씨. 그런데 그는 3년 전 '궁금한 이야기Y'를 통해 공개된 대전 지역에서 고의로 해고를 유도한 뒤 부당해고 합의금을 요구하던 고등학생 아르바이트생 김 군이었다.
그런 그가 이제는 서울로 와서 같은 일을 반복하고 있는 것. 하지만 수법은 더 교묘해지고 치밀해졌다.
3년 전 일로 다시 신고를 당한 사장님은 김 씨에 대해 "과거랑 다르게 증거가 사라질 때까지 기다렸다가 신고를 하고 있다. 그리고 복직을 시켜주겠다고 하면 진단서를 보내 복직이 어렵다고 호소한다"라며 더 치밀해진 수법을 지적했다.
김 씨의 요청에 따라 형식적인 진단서를 작성했을 뿐이라는 병원 측. 병원 측은 최근 한 달에 여섯 번 이상 김 씨가 진단서를 요청했다고 밝혀 충격을 안겼다.
근로자의 권리를 보호하기 위해 만든 근로 기준법을 이전보다 더 다양한 방법으로 악용하는 김 씨. 합의금 2,500만 원을 요구받아 법적 다툼을 벌이고 있는 한 사장님은 "3시간 일하고 몇백 몇천씩 가게를 돌아가면서 이렇게 한다는 것 자체가 이해가 안 된다. 이 사람은 여기서 그만 둘 생각이 없는 거다"라며 분노했다.
제작진은 노동위원회에서 김 씨에 대한 재판이 반복 중인 것을 확인하고 노동위원회에서 김 씨를 기다렸다. 하지만 재판에 출석하지 않은 김 씨.
이에 수소문을 해 김 씨의 집을 찾았다. 3년 전에는 법대로 자신의 권리를 주장하고 사장들을 심판했다며 당당했던 김 씨. 하지만 현재 김 씨는 "주거침입, 주거 평온 침입으로 신고하겠다"라는 협박으로 대화를 차단했다.
김 씨의 아버지는 아들이 서울까지 와서 이런 일을 벌이고 있는 줄은 몰랐다며 또래 친구들을 통해 이런 나쁜 일을 알게 되어 시작하게 되었다고 말했다. 그러면서 아버지는 "성인이기 때문에 더 이상 어떻게 할 수가 없다. 사장들 보고 법대로 하라고 해라. 자기도 거꾸로 당해보면 알 거다"라고 했다.
하지만 이에 3년 전 김 씨를 고소했던 사장님은 "고소를 해도 불기소 처분을 받았다. 그러다 보니 본인이 이 부분으로 돈을 번 거에 대해서 떳떳하게 생각할지도 모른다. 결국에는 얻어가는 게 생겨버리면 제2, 제3의 피해자가 계속 생길 거다"라며 법적으로 자신의 행동을 문제 삼기 어렵다는 걸 아는 이상 스스로 행동을 멈추지 않을 것이라고 했다.
실제로 김 씨는 과거 방송 전 모든 부당 해고 구제 신청을 취하하기도 했다. 하지만 그것은 일시적인 것일 뿐 이후 지역을 옮겨가며 같은 일 반복했던 것. 서울 전에 그는 경기도를 무대로 똑같은 일을 벌여온 것으로 드러났다.
이에 법률 전문가는 "반복적으로 동일한 행위를 하는 것에 고의가 있다는 걸 입증하면 업무를 방해할 의사 혹은 기망을 해서 편취할 의사로 입사를 했다는 미필적 고의가 입증될 가능성이 있다는 생각이 든다. 이런 사례가 누적된 상황에서 형사 고소를 고려해 볼 수 있을 것이다"라고 조언했다.
하지만 김 씨의 일로 사람에 대한 신뢰에 문제가 생겼다는 한 사장님. 그는 "이런 친구들이 0.1%나 될까? 그런데 다른 친구들도 신뢰가 안 갈 거 같은 생각도 들고 사람이 더 무서워질 거 같다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.
과연 무엇이 그를 멈추게 할까? 하지만 언젠가 그가 이용하며 상대를 괴롭혔던 그 법이 반드시 스스로의 발목을 잡는 날이 올 것임에는 분명했다.
(김효정 에디터)