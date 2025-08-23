"AI 대전환으로 잠재성장률 3%"…내년 R&D 35조

<앵커>



정부가 올해 경제 성장률을 올해 초 예상치의 절반인 0.9%로 낮췄습니다. 위기감을 느낀 정부는 앞으로 5년이 '골든타임'이 될 거라며, AI 대전환을 통해 1%대인 잠재성장률을 3%까지 끌어올리고 R&D 예산도 역대 최대인 35조 원을 투입하기로 했습니다.



사람의 움직임을 그대로 따라 하고, 물건을 집어 옮기는 섬세한 작업도 해냅니다.



현재 개발이 진행 중인 산업용 휴머노이드 로봇으로, 상용화되면 사람이 하기 위험한 공정이나 반복 작업 등을 대신할 수 있습니다.



[표윤석/로보티즈 모바일 개발 이사 : 기술도 공유하고 펀딩이라든지 자본까지도 합쳐진다면 충분히 저는 미국과 중국의 기술 격차를 극복할 수 있다고 생각합니다.]



정부는 로봇을 비롯해 자동차와 선박 등 15개 분야를 AI 선도 분야로 선정하고, 연구개발과 판로 개척 등을 집중지원하기로 했습니다.



복지나 고용, 납세 같은 공공부문도 포함해, 경제와 사회 전 분야에 걸친 AI 대전환을 추진한다는 계획입니다.



[구윤철/부총리·기획재정부 장관 : AI 대전환은 인구충격에 따른 성장 하락을 반전시킬 유일한 돌파구입니다. 기업과 공공부문은 물론 전 국민의 일상생활 속에서 AI 대전환을 실천하겠습니다.]



초전도체 등 첨단소재·부품과 기후 에너지, K콘텐츠 등 초혁신경제 15개 프로젝트도 동시 추진됩니다.



정부는 경제를 떠받칠 산업을 찾기 어려운 절박한 상황이라며, 모든 국가시스템을 초혁신경제로 바꿔 잠재성장률 3%를 회복한다는 구상입니다.



정부는 내년도 정부 연구개발 예산도 역대 최대 규모인 35조 3천억 원을 책정했습니다.



[이재명 대통령 : 거의 20%에 육박하는 증가율을 보이게 될 텐데, 대한민국의 새로운 발전의 시금석이 되지 않을까, 그렇게 기대합니다.]



정부는 100조 원 규모의 국민성장펀드를 만들어 AI 대전환을 위한 주요 재원으로 활용한다는 방침인데, 구체적인 재원 마련 방안이 부족하고, 잠재성장률 하락의 핵심 요인인 저출생 고령화에 대한 대책이 미흡하다는 지적도 나옵니다.



