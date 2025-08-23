뉴스

파월 금리 인하 시사…대폭 인하엔 선 그어

김범주 기자
작성 2025.08.23 06:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

미국 정부의 금융 정책을 결정하는 연준의 제롬 파월 의장이 이르면 다음 달에 금리를 내릴 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다. 하지만 관세 때문에 치솟는 물가가 걱정이라며, 트럼프 대통령이 원하는 대규모 금리 인하는 어려울 거라는 입장입니다.

뉴욕에서 김범주 특파원이 보도합니다.

<기자>

제롬 파월 연준 의장이 세계 각국 중앙은행 총재와 주요 경제학자들이 참석하는 잭슨홀 회의에서 연설에 나섰습니다.

파월 의장은 물가와 고용 안정이라는 연준의 두 목표 중에 고용이 나빠지고 있다고 입을 열었습니다.

[제롬 파월/연준 의장 : 고용이 나빠질 위험성이 있고, 해고가 빠르게 늘면서 실업률이 오르는 상황으로 이어질 수 있습니다.]

그동안 금리를 동결하면서 고용이 안정돼 있다고 강조했던 입장을 뒤집은 건데, 그러면서 이르면 다음 달 회의에서 금리를 내릴 가능성을 열었습니다.

[제롬 파월/연준 의장 : 경제 전망과 고용 시장 상황이 바뀌면서 금리 정책에 대한 저희의 입장도 바꿔야 할 수 있습니다.]

하지만 동시에 물가도 관세 때문에 예측이 불가능한 상황이라는 점을 강조했습니다.

[제롬 파월/연준 의장 : 관세가 소비자 물가에 미치는 영향은 이제 확실해졌습니다. 영향이 앞으로 몇 달 동안 누적될 텐데, 언제 얼마나 오를지 불확실합니다.]

금리를 인하하더라도, 트럼프 대통령이 원하는 대폭 인하는 힘들다는 뜻을 내비친 것으로 해석됩니다.

금융시장은 파월이 입장을 바꾸자 반겼습니다.

뉴욕증시에서는 다우와 나스닥 지수가 1.8 %, 에스앤피 5백도 1.5 % 각각 오르면서 3대 지수 모두 상승했습니다.

반대로 미국 국채 금리는 10년 만기물이 4.2%대로 내려가는 등 안정세를 보였습니다.

(영상취재 : 이상욱, 영상편집 : 우기정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지