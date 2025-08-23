오늘 오후 한일정상회담…"셔틀외교 발전 기대"

<앵커>



엿새간 정상회담을 위해 일본과 미국 순방에 나서는 이재명 대통령이 오늘(23일) 일본으로 출국해 이시바 시게루 일본 총리를 만납니다. 대통령실은 이번 방일을 계기로 셔틀외교가 한일 외교의 새로운 모델로 발전하길 기대한다고 밝혔습니다.



첫 소식 박예린 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 한일정상회담을 위해 오늘 오전 일본 도쿄로 출국합니다.



이 대통령은 일본에 도착해 재일동포들과 간담회를 한 뒤 오후 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 환영 만찬을 가질 예정입니다.



위성락 국가안보실장은 "일본은 급변하는 국제정세 속 유사한 입장을 지닌 이웃이자 협력 파트너"라며 "이번 한일정상회담을 계기로 '셔틀외교'가 한일 외교의 새로운 모델로 발전하길 기대한다"고 말했습니다.



이 대통령은 내일 일본 의회 의원단을 만난 뒤 한미정상회담을 위해 미국으로 출국합니다.



트럼프 미국 대통령과 정상회담은 우리시간으로 26일 자정쯤 이뤄질 예정입니다.



위성락 안보실장은 한미 정상회담의 의제는 경제 통상의 안정화, 동맹의 현대화, 새로운 협력 분야 개척, 이렇게 크게 3가지라고 했습니다.



주한미군의 역할을 조정하는 '한미동맹의 현대화'와 관련해서는 "한미 연합방위태세가 더 강화되고 우리 안보가 더 튼튼해지는 방향"이라고 위 실장은 설명했습니다.



"우리가 더 많은 기여를 함으로써 우리 군사적 역량을 키워나가고자 한다"고도했는데, '국방비 증액'을 시사한 거라는 해석을 낳았습니다.



이 대통령의 방미에는 이재용 삼성전자 회장 등 재계 총수들도 동행하는데, 관세협상에서 우리 정부가 약속한 3천500억 달러 규모의 대미 투자액 외에, 우리 기업들도 1천500억 달러 규모의 투자 방안을 제시할 것으로 전해졌습니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 이소영)