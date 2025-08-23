1. 오늘 오후 한일정상회담…"셔틀외교 발전 기대"



이재명 대통령이 오늘(23일) 오전 일본에서 이시바 일본 총리와 정상회담을 합니다. 대통령실은 이번 방일을 계기로 셔틀외교가 한일 외교의 새로운 모델로 발전하길 기대한다고 밝혔습니다.



2. 파월 금리 인하 시사…대폭 인하엔 선 그어



파월 연준 의장이 이르면 다음 달에 금리를 내릴 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다. 하지만 관세 때문에 물가 걱정이 여전하다면서, 대폭인하에는 조심스러운 입장을 밝혔습니다.



3. 지하차도 달리던 차량 불…모텔 화재 7명 사상



오늘 새벽 서울 신월여의 지하차도에서 달리던 승용차에 불이나 양방향 진입이 한때 통제됐습니다. 강원도 강릉에서는 모텔 화재로 1명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.



4. "계엄 선포문 받았다" 시인…영장 청구 검토



한덕수 전 총리가 13시간 만에 세 번째 특검 조사를 마치고 귀가했습니다. 한 전 총리는 윤 전 대통령으로부터 계엄 선포문을 받았다고 시인한 것으로 파악됐는데, 특검은 구속영장 청구를 적극 검토하고 있습니다.