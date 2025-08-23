뉴스

트럼프 "2주 후 우크라이나전 관련 중요 결정"…제재·관세 여부 주목

박수진 기자
작성 2025.08.23 04:45 조회수
▲ 트럼프 미국 대통령이 백악관에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조추점 일정 발표 행사에서 발언하고 있다.

트럼프 미국 대통령이 앞으로 2주 후에 우크라이나 전쟁 관련한 중요한 결정을 할 것이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 현지시간 22일 백악관 집무실에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조추점 일정 발표 행사에서 "전쟁과 관련한 어떤 것에 대해서도 전혀 기쁘지 않다"며 "다음 2주에 걸쳐 어떤 길을 갈 것인지를 발견하게 될 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령은 러시아와 우크라이나의 태도를 파악하는 데 2주가 걸린다고 말하면서 "(2주 후에도 전쟁 종식과 관련한 진전이 없으면) 우리가 무엇을 할지, 전쟁이 어떻게 될지에 대해 매우 중요한 결정을 하게 될 것"이라고 밝혔습니다.

그는 대대적인 제재나 관세 도입 가능성을 시사하기도 했습니다.

이 같은 언급은 트럼프 대통령이 최근 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 양자 회담과, 자신 포함 3자회담 방안을 띄웠지만 러시아와 우크라이나 간 입장 차로 추진이 불투명해진 가운데 나왔습니다.

(사진=게티이미지코리아)
박수진 기자 사진
박수진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

