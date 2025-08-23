김정관 산업부 장관, 한미정상회담 사흘전 방미 이유는?

▲ 김정관 산업통상자원부 장관이 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담을 사흘 앞둔 22일(현지시간) 미국 측과 정상회담 의제 사전 조율을 위해 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국하고 있다.

김정관 산업통상자원부 장관이 한미 정상회담을 사흘 앞두고 미국 측과 정상회담 의제 사전 조율을 위해 미국에 도착했습니다.이재명 대통령의 방미 전 일본 방문 및 한일 정상회담 수행을 건너뛰고 곧바로 미국에 온 것에 대해선 미리 계획된 것이라고 밝혔습니다.김 장관은 현지시간 22일 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국하면서 한국 특파원들과 만나 "한미 정상회담이 잘 될 수 있도록 준비하러 왔다"며 "성공적으로 잘 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.김 장관의 미국 출장은 지난달 30일 미국과 큰 틀에서의 무역협정을 합의하고서 귀국한 이후 한 달도 안 돼 이뤄졌습니다.오는 25일 백악관에서 열리는 이 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담에 앞서 미국 측과 만나 이미 타결된 무역협정 구체화뿐 아니라 산업·자원 분야 한미 협력과 관련된 회담 의제를 조율하기 위해 미리 출장길에 나선 것으로 알려졌습니다.김 장관은 이날 하워드 러트닉 상무장관과 크리스 라이트 에너지장관 등을 만날 예정이라고 밝혔습니다.김 장관은 한미 간 합의된 무역협정과 관련, 아직 해소되지 않은 쟁점이 있는지, 미국 측이 추가로 요구하는 게 있는지에 대해선 "구체적으로 말하기 어렵다"며 "계속 논의해 왔던 이슈이기 때문에 계속 논의할 것"이라고 말했습니다.김 장관은 또 미국 측이 쌀이나 쇠고기 시장 개방에 대한 요구가 있느냐고 묻자 "그건 내가 지금 말하기는 적절하지 않은 것 같다. 한번 상황을 보자"며 직접적인 답변을 피했습니다.이어 '미국 측의 압박이 거센가'라는 질문에는 "그렇다고 이야기할 수는 없다. 일단은 그런 이슈는 아니라고 나는 알고 있다. 상황을 좀 더 보면 어떨까 싶다"라고 했습니다.(사진=연합뉴스)