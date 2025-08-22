뉴스

[단독] MQ-9 리퍼 '주한미군 순환배치' 개시…"두달 일찍 배치"

김태훈 국방전문기자
작성 2025.08.22 19:59 수정 2025.08.22 20:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
지난달 22일 광주 기지에 순환배치된 미 공군의 MQ-9 리퍼
▲ 지난달 22일 광주 기지에 순환배치된 미 공군의 MQ-9 리퍼

미 공군의 공격ㆍ정찰 무인기 MQ-9 리퍼가 지난달부터 광주 공군 기지 등에 배치돼 주한미군 순환배치 임무에 들어간 것으로 확인됐습니다.

MQ-9 리퍼는 노후 지상공격기 A-10의 퇴역에 따라 오는 9월부터 순환배치될 것으로 알려졌었는데 두달 일찍 순환배치가 시작된 것입니다.

미 국방부의 사진ㆍ영상 아카이브인 DVIDS는 지난달 22일과 24일 실시된 MQ-9 리퍼의 광주 기지 훈련 사진 20여 장을 최근 공개했습니다.
미 국방부 사진영상 아카이브 DVIDS에 공개된 지난달 24일 광주기지의 MQ-9 리퍼
DVIDS는 공보문에서 "이번 (광주 기지) 도착은 한국에서 MQ-9 리퍼를 장기간 운용하는 첫번째 사례가 될 것"이라고 밝혀 MQ-9 리퍼의 순환배치를 사실상 공식화했습니다.

국방부 소식통도 SBS에 "두 대 이상의 리퍼가 두 달째 광주와 군산 기지 등을 기점으로 다양한 훈련을 벌이고 있다"며 "순환배치의 일환"이라고 말했습니다.

7월에 투입된 리퍼가 두어 달 이상 한반도 적응 훈련을 하고 복귀하면, 또 다른 부대의 리퍼가 교대해 주한미군에 전개되는 식으로 순환배치가 이뤄질 걸로 보입니다.

MQ-9 리퍼는 지난 2020년, 이란 혁명수비대 사령관을 제거하는 작전에도 동원돼 '하늘의 암살자' 또는 '죽음의 신'으로 불립니다.

주간, 야간, 악천후 정찰은 물론, 헬파이어 미사일이나 레이저 유도폭탄으로 정밀타격이 가능합니다.

최대 1.5㎞ 상공에서 14시간 체공할 수 있고, 작전반경은 약 1,100㎞입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지