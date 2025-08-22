'고속도로 특혜 의혹' 양평군청 등 압수수색

<앵커>



김건희 특검팀이 김 여사 일가의 양평고속도로 종점 변경과 공흥지구 개발, 이 두 가지 특혜 의혹에 대한 전방위 수사를 벌였습니다. 특검 사무실에 나가 있는 취재기자 연결합니다.



한성희 기자, 오늘(22일) 특검이 강제수사에 착수한 곳은 어디 어디인가요?



특검팀은 2년 전 양평고속도로 종점이 당초 계획과 달리 김건희 여사 일가 소유 토지가 많은 경기 양평 강상면으로 바뀌었다는 의혹과 관련해, 양평군청 등을 압수수색 했습니다.



[오정희/김건희 특검보 : 양평군청, 양평군 공무원, 설계·용역업체 관계자의 사무실·주거지 등 10여 곳에 대하여 압수수색을 실시하고 있습니다.]



양평군청에 대한 첫 압수수색으로, 특검팀은 종점 변경과 관련된 서류 등을 확보했습니다.



특검팀은 또 어제 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김 여사 모친 최은순 씨의 옛 동업자인 김 모 씨 주거지와, 김 여사 일가 부지에 있는 김 씨의 창고 등을 압수수색 했습니다.



공흥지구 의혹은 김 여사 일가가 경영하는 회사가 아파트를 짓는 과정에서 개발부담금을 부과받지 않는 등 각종 특혜를 받았다는 내용인데요.



특검팀은 김 여사 일가와 양평군 쪽과의 유착 의혹 등을 들여다보고 있습니다.



앞서 특검팀은 지난달에도 두 의혹 관련 압수수색을 벌였고, 양평군청 고위 공무원 3명을 출국금지 했습니다.



그리고 특검팀은 '집사 게이트'와 관련된 수사에도 속도를 내고 있네요?



특검팀은 '집사 게이트'와 관련해 김 여사 일가의 집사로 지목된 김예성 씨를 구속 이후 두 번째로 소환했습니다.



특검팀은 김 씨가 김 여사와의 관계를 바탕으로 지난 2023년 사모펀드 운용사를 통해 HS효성 등 기업들로부터 180억여 원을 부당하게 투자받았는지 확인하고 있습니다.



오늘 특검팀은 사모펀드 운용사 대표 민 모 씨도 불러 투자 경위 등을 캐물었습니다.



한편 특검팀은 도이치모터스 사건에서 김 여사 계좌 관리인이었던 이종호 씨를 변호사법 위반 혐의로 구속기소 했습니다.



