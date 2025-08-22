잇따르는 노동자 질식 사고…"안전수칙 지켜야"

<앵커>



어제(21일) 전남 순천의 레미콘 공장에서 발생한 질식 사고와 관련해, 당시 작업자들이 산소마스크를 착용하지 않은 것으로 알려졌습니다. 최근 전남 지역에서는 이런 기본적인 안전 수칙을 지키지 않은 사고가 이어지고 있습니다.



KBC 김미나 기자가 취재했습니다.





<기자>





이번 여름, 전남 지역 산업 현장에서만 질식 사고가 세 차례 발생했습니다.



지난 6월 27일 여수의 한 식품 가공 공장 정화조에서는 작업하던 남성 2명이 황화수소에 질식해 모두 숨졌습니다.



지난 20일 새벽에는 나주의 한 사료공장에서 밀폐된 분쇄기를 점검하던 직원 2명이 질식해 쓰러졌습니다.



이날은 새벽에도 기온이 25도까지 올랐는데 더운 여름철에는 질식 사고 위험이 더욱 더 커집니다.



기온이 높을수록 밀폐 공간 내부의 부패 속도가 빨라 유해 가스가 더 쉽게 발생하기 때문입니다.



쓰러진 직원 2명 중 1명은 의식을 되찾았으나 다른 1명은 아직 중태입니다.



어제 오후에도 순천의 한 레미콘 공장에서 막힌 탱크를 뚫던 노동자 3명이 질식해 2명이 숨졌고, 1명은 중태입니다.



사고 원인은 보호 장비 미착용과 같은 기본 안전 수칙 위반입니다.



여수와 순천 사고 때도 작업자들은 산소마스크와 같은 안전 장비를 착용하지 않은 것으로 알려졌습니다.



특히 동료를 구하러 보호 장비 없이 사고 현장에 들어가면 더 큰 참사로 이어질 수 있습니다.



[이철갑/조선대 직업환경의학과장 : 얼른 그 사람 구해야 하겠다는 그런 생각으로 자기도 아무 보호장비 없이 들어가면 똑같은 사고가 발생하거든요.]



고용노동부에 따르면 지난 10년간 밀폐 공간 질식 사고로 126명이 숨졌고, 이 중 약 1/3이 여름철인 6~8월에 목숨을 잃었습니다.



(영상취재 : 김형수 KBC)



KBC 김미나