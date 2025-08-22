뉴스

BTS 정국 · 대기업 회장도 당했다…중국인 강제 송환

전형우 기자
작성 2025.08.22
<앵커>

해킹으로 수백억 원을 빼돌린 조직의 중국인 총책이 태국에서 강제 송환됐습니다. 이 일당은 불법 수집한 개인정보로 알뜰폰을 개통한 뒤, 피해자의 계좌에서 돈을 빼냈습니다. 피해자 가운데는 BTS 정국과 대기업 회장까지 포함됐습니다.

전형우 기자의 보도입니다.

<기자>

오늘(22일) 새벽 5시쯤 한 남성이 수사관들과 함께 인천공항 게이트를 빠져나옵니다.

국내 재력가들의 명의를 도용해 거액을 빼돌린 해킹조직 총책인 34살 중국 국적 A 씨가 태국에서 국내로 강제송환된 겁니다.

태국 등에서 해킹단체를 조직한 A 씨는 이동통신사 홈페이지와 포털사이트 등에서 개인정보를 불법 수집해 피해자 명의의 알뜰폰을 개통하고 본인인증을 받아 이들의 금융계좌에서 돈을 빼내는 방식을 사용했습니다.

[알뜰폰 도용 피해자 : 알뜰폰 자체가 개통하기가 대면(개통) 보다 너무 쉽기 때문에. 이거 잡을 방도가 없다고 하니까 당하는 입장에서는 너무 답답하죠.]

A 씨와 조직이 빼돌린 돈은 380억여 원.

피해자 중엔 BTS 정국과 대기업 회장, 벤처기업 대표 등 국내 재력가가 다수 포함됐습니다.

BTS 정국은 증권계좌 명의를 도용당해 84억 상당의 하이브 주식을 탈취당했지만 즉시 지급정지 조치를 해 금전적 피해로 이어지진 않았습니다.

경찰은 지난해 A 씨 조직의 국내 조직원 10여 명은 검거했지만 총책 A 씨는 붙잡지 못했습니다.

경찰과 법무부는 지난 4월 A 씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수해 현지 수사당국에 협조를 요청했습니다.

양국의 긴밀한 수사공조로 A 씨를 현지에서 체포했고, 범죄인 송환 작업을 진행해 4개월 만에 A 씨를 국내로 데려올 수 있었습니다.

경찰은 A 씨를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.

(영상편집 : 원형희)
