우크라이나 전쟁 종식의 열쇠는 '안전 보장'…각국은 동상이몽? 우리가 모르는 진짜 변수는? / 딥빽 / 비디오머그

지난 8월 15일, 알래스카에서 열린 트럼프 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 회담.

두 정상은 '즉각 휴전' 대신 '평화 협정'에 무게를 두었고, 트럼프 대통령은 곧바로 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들을 만나 영토 문제와 안전 보장 문제를 협상 테이블에 올렸습니다.



특히 안전 보장과 관련해서는 '나토 제5조식 집단 방위'가 대안으로 논의되고 있지만, 미국과 유럽 국가들 사이에서도 서로 다른 계산법이 드러나며 협상은 한층 복잡해지고 있습니다.

여기에 공개되지 않은 핵심 논의가 최종 변수로 작용할 수 있다는 분석도 나옵니다.



과연 러시아와 우크라이나, 그리고 미국과 다른 나토 회원국들은 이 난제의 실마리를 곧 찾아낼 수 있을까요?

※ 인터뷰 : 장세호 국가안보전략연구원 연구위원



