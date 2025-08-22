7월 기준 2차 추경 절반 이상 집행…민생쿠폰 97.6% 지급 완료

기획재정부 안상열 재정관리관은 오늘(22일) 오후 정부서울청사에서 재정집행 점검회의를 주재하고 "새 정부 추경이 내수에 활력을 불어넣어 국민이 실생활에서 체감할 수 있도록 관련 사업의 집행 상황을 점검하고 속도를 내달라"고 말했습니다.



기재부에 따르면 올해 2차 추가경정예산은 7월 말 기준 53.4%인 11조 원 집행됐습니다.



민생회복 소비쿠폰 1차분은 이달 20일 기준 전체의 약 97.6%인 4,937만 명에게 8조 9천억 원 지급됐습니다.



고효율 가전제품 구매 비용 환급 사업은 신청 시스템이 구축 완료돼 지난 20일부터 환급이 개시됐습니다.



문화소비 진작을 위한 영화 할인쿠폰은 총 450만 장 규모로 추진돼 지난달 27일 기준 전량 배포됐습니다.



공연·전시 할인권은 이달 8일부터 총 210만 장, 숙박 할인권은 이달 20일부터 총 80만 장 규모로 지급하고 있습니다.



어르신 스포츠 상품권은 지난 4일부터 신청 신청받아 내달 중 지급 예정입니다.



소상공인·자영업자를 대상으로 채무조정을 지원하는 예산도 이달 중 한국자산관리공사에 출자하는 등 집행에 착수할 계획입니다.



(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)