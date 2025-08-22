[8뉴스 예고] 한덕수 진술 번복…"계엄 포고문 받았다"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 한덕수 진술 번복…"계엄 포고문 받았다"



특검에 세 번째 소환된 한덕수 전 국무총리가 기존 입장을 바꿔 "윤석열 전 대통령에게 계엄 선포문을 받았다"고 진술한 걸로 알려졌습니다. 특검은 오늘(22일) 조사 뒤 구속영장 청구 여부를 결정할 걸로 보입니다.



2. 외교장관, 일본 건너뛰고 방미…돌발 상황?



이재명 대통령의 일본 방문을 수행할 걸로 예상됐던 조현 외교부 장관이 어제 갑자기 미국으로 출국했습니다. 한미 정상회담 준비 관련해 돌발 상황이 생긴 것 아니냐는 관측이 나옵니다.



3. 새 정부 성장전략 "AI로 잠재성장률 반등"



정부가 AI 등 첨단기술 분야에 국가 역량을 집중해 성장 잠재력을 끌어올리겠다고 밝혔습니다. 5년 내 잠재성장률 3% 달성의 토대를 마련하겠다는 겁니다.



4. 'BTS 정국, 회장님도 당해' 중국 해킹 총책 송환



법무부가 국내 재력가 명의를 도용해 거액을 빼돌린 중국인 해킹조직 총책을 국내로 송환했습니다. 통신사 등 홈페이지에 침입해 개인정보를 해킹했는데, BTS 멤버 정국과 대기업 회장 등도 피해를 본 걸로 전해졌습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 전해드리겠습니다.