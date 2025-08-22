뉴스

[자막뉴스] '폭파 협박' 촉법소년 중학생·부모 사과도 없다

이호건 기자
작성 2025.08.22 18:09 수정 2025.08.22 18:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 5일 발생한 신세계백화점 본점 허위 폭파 협박 사건.

인터넷 커뮤니티에 "신세계백화점 본점 절대로 가지 마라, 폭약 1층에 설치했다.

오후 3시에 폭파된다'는 글이 올라왔고, 이로 인해 당시 백화점에 있던 손님 등 4천여 명이 건물 밖으로 긴급대피했습니다.

경찰특공대와 소방 등 240여 명이 투입돼 1시간 반 동안 백화점 내부를 수색하기도 했습니다.

당시 신세계백화점은 허위 사실로 고객 안전을 위협한 행위에 대해 법적 대응을 포함한 강력한 조치를 취하겠다고 입장문을 냈습니다.

경찰 수사결과 드러난 허위 협박범은 제주에 사는 중학생 A 군.

하지만 신세계백화점은 A 군을 상대로 아직 피해 보전을 위한 민사소송을 진행하지 못하고 있는 거로 확인됐습니다.

A 군과 그 가족으로부터 연락도 없고, 경찰도 A 군 신상 정보를 회사 측에 전달하지 않았기 때문입니다.

불특정 다수를 대상으로 한 공중협박은 피해자를 특정하기 어려워 아직 피해자를 특정하지 못했다는 게 경찰 측 설명입니다.

이번 사건 같은 공중협박죄의 경우 피해 발생 여부와 관계없이 5년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금형에 처할 수 있지만, A 군은 형사 미성년자인 촉법소년이어서 형사처벌 대상이 아닌 거로 조사됐습니다.

게다가 A 군과 가족은 아직 신세계백화점 측에 사과의 뜻조차 전혀 밝히지 않은 것으로 전해졌습니다.

신세계백화점 측은 경찰로부터 A 군의 신상 정보가 오길 기다리고 있다며, 신상정보를 받은 뒤 대응방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 김나온 / 디자인 : 육도현 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지