위성락 "한미동맹 현대화, 안보 튼튼해지는 연합 방위태세 강화"

강청완 기자
작성 2025.08.22 16:31 수정 2025.08.22 17:04
▲ 위성락 국가안보실장이 22일 서울 용산 대통령실에서 한미, 한일 정상회담 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 

위성락 국가안보실장이 이번 한미정상회담의 목표가 한미 통상경제의 안정화, 한미 동맹 현대화, 한미간 새로운 협력 분야 개척이라고 밝혔습니다.

위 실장은 이재명 대통령의 방일, 방미를 앞두고 가진 기자간담회에서 이같이 밝힌 뒤 "우리가 생각하는 한미동맹의 현대화는 안보가 더 튼튼해지는 방향으로의 현대화이자 한미 연합방위태세가 더 강화되는 것"이라고 설명했습니다.

이어 "안보 측면에서의 한미동맹 현대화는 이번 미국 방문의 목표 중 하나"라고 말했습니다.

위 실장은 "북핵 미사일의 위협 증대, 우크라이나 전쟁 등으로 역내 불안정성이 커지는 상황에서 동맹을 우리 국익에 맞게 현대화를 할 필요가 있다"고 분석했습니다.

주한미군의 전략적 유연성 등을 포괄하는 '동맹 현대화'는 미 측에서 요청하는 것으로 꼽히는 의제이지만, 우리 정부로서도 한미 안보협력을 강화하는 방향에서 이 문제에 적극적으로 접근하겠다는 게 위 실장의 설명입니다.

위 실장은 또 "통상경제 안정화의 경우 한미는 7월 말 관세협상 타결로 어느 정도 진전을 이룬 바 있다. 이번에는 이 협상을 정상 차원의 의제로 격상시켜 양국의 합의를 공고히 할 것"이라고 밝혔습니다.

특히 "동맹에 대한 여러 도전이 많은 상황에서 한미는 새로운 협력 분야를 개척할 필요가 있다"며 "원자력, 조선, 인공지능, 반도체, 국방 분야 연구개발 등이 새로운 협력의 지평이 될 수 있다"고 말했습니다.

위 실장은 이를 위해 이 대통령이 도널드 트럼프 대통령과의 회담 외에도 미 재계 인사들과의 비즈니스 라운드 테이블 행사 참석, 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 특강 등의 일정을 소화할 예정이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 이 밖에도 알링턴 국립묘지 헌화, 필라델피아의 '서재필 기념관' 방문 일정 등도 진행합니다.

미국에 앞서 일본에서 한일정상회담을 하는 데 대해서는 "일본은 급변하는 국제정세 속 유사한 입장을 지닌 이웃이자 협력 파트너"라며 "미국발(發) 새로운 통상질서로 한일 간 더 많은 전략적 소통 필요성이 생겼다. 이번 방문을 계기로 '셔틀외교'가 한일 외교의 새로운 모델로 발전하길 기대한다"고 말했습니다.

위 실장은 "우리 정부는 한미동맹과 한일 간 협력 파트너십을 기반으로 한 '한미일 협력'을 외교의 중심축이라고 생각한다"며 "한일 협력을 발전시키고 그 선순환의 모멘텀을 활용해 과거 문제에 대해서도 유연하고 전향적 논의가 가능하도록 여건을 조성하고자 한다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
