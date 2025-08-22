우크라, 모스크바 사정권 '플라밍고' 공개…"보유 미사일 중 최고"

▲ 우크라이나 방위산업 스타트업 '파이어포인트' 직원들이 지난 18일 비밀 공장에서 순항미사일 '플라밍고'를 검수하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나가 러시아에 반격할 수 없도록 한 조치가 잘못됐다는 취지의 발언을 한 가운데 우크라이나가 러시아 본토를 타격할 수 있는 미사일을 시험했습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 현지시간 21일 '플라밍고'라는 이름으로 알려진 장거리 순항미사일 'FP-5'의 시험 결과를 발표했다고 AP·AFP 통신과 영국 일간 가디언 등이 보도했습니다.젤렌스키 대통령은 "미사일 시험은 성공적으로 치러졌다"며 플라밍고에 대해 "현재 우리가 보유한 가장 뛰어난 미사일"이라고 말했습니다.플라밍고 미사일의 사정거리는 3천㎞로, 키이우에서 약 750㎞ 떨어진 모스크바는 물론이고 러시아의 서편 영토 상당 부분을 타격할 수 있는 수준입니다.목표물에서 14ｍ 이내에 탄착 할 수 있는 정확도를 보유하고 있고, 탑재할 수 있는 탄두 중량은 1천150㎏ 수준으로 알려졌습니다.이 미사일을 제조하는 우크라이나 스타트업 '파이어포인트'의 이리나 테레크 생산 총괄은 현재 플라밍고를 하루에 한 기정도 생산하고 있으며 10월까지는 하루 7기 생산이 가능할 것으로 기대하고 있다고 AP에 설명했습니다.젤렌스키 대통령은 내년 2월까지는 대량생산이 가능할 것이라고 전망했습니다.파이어포인트는 지난해 9월 우크라이나가 탄약 등을 보관하던 러시아의 군수창고를 공습하는 데 사용한 드론을 제작한 기업이기도 합니다.테레크는 "우리는 그들(러시아)만큼 인력과 자금이 넉넉하지 않다"며 "공중전이야말로 현재 전장에서 우리가 가진 유일한 비대칭적 이점"이라고 미사일과 무인기 개발의 의의를 설명했습니다.한편 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 "침략국을 공격하지 않고 전쟁에서 승리하는 건 불가능하진 않더라도 매우 어렵다"고 밝혔습니다.그간 트럼프 대통령은 우크라이나의 러시아 본토 공격을 반대해 왔는데, '공격 없이 승리하기는 어렵다'는 이 발언은 지금까지의 입장과는 다소 거리가 있는 것으로 해석될 여지가 있습니다.트럼프 대통령이 우크라이나의 반격 가능성을 언급하며 러시아 측에 대해 평화 협상에 적극 나설 것을 압박한 게 아니냐는 해석도 제기되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)