장인화 포스코그룹 회장 "구성원 모두 안전 혁신의 주체가 되자"

장인화 포스코그룹 회장이 22일 "안전을 그룹의 최우선 가치로 삼아 구성원 모두가 안전 혁신의 주체로 나서자"고 강조했습니다.
장 회장은 이날 오후 서울 강남구 포스코센터에서 '그룹 안전 특별점검 회의'를 열고 이같이 강조했습니다.
올해 들어 포스코이앤씨 사업장에서 근로자 사망 사고가 잇따르는 등 포스코그룹에 대한 안전 우려가 제기되자 장 회장이 특별점검 회의를 소집한 것으로 알려졌습니다.
회의에는 김성호 포스코 노조위원장과 10개 그룹 사업회사 대표 및 그룹안전특별진단 TF 외부 자문위원 등이 참석해 포스코이앤씨에 대한 긴급 안전 점검 결과 등 사업회사별 안전 현안에 대해 논의했습니다.
장 회장은 "그룹 사업장에서 모든 작업자가 안전하게 일하고 귀가할 수 있도록 현장의 목소리를 경청해 직원이 재해 예방의 주체이자 서로의 보호자가 되는 혁신을 이룰 수 있도록 힘써달라"고 재차 당부했습니다.
장 회장은 특히 안전 전문회사 및 산재 가족 돌봄재단 설립 등 현재 검토 중인 안전관리 혁신 계획을 차질 없이 조속히 수행할 것을 지시했습니다.
아울러 작업자들이 현장의 위험을 즉시 제보할 수 있도록 지난 18일부터 시행한 '통합 안전 제보 시스템'의 적극적인 참여를 독려했습니다.
