15m서 땅으로 '뚝'…놀이기구 추락에 인도 '아찔'

잊을 만하면 반복되는 것 같네요.



인도의 한 놀이공원에서 아찔한 사고가 발생했습니다.



<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '수직 낙하 놀이기구 추락'입니다.



인도 서부의 한 박람회장에 설치된 '타워 라이드'라는 이름의 놀이기구입니다.



잘 운행하는가 싶던 놀이기구가 갑자기 15m 높이에서 그대로 땅으로 추락했습니다.



이 놀이기구는 타워형 구조물을 중심에 두고 원형으로 설치된 32개의 탑승석이 수직으로 올라갔다가 회전하면서 갑자기 떨어지는 방식인데요.



정상 작동 시 지상에 닿기 전 급격히 속도를 줄여 충격을 흡수해야 하지만, 안전장치가 작동하지 않고 그대로 땅으로 곤두박질친 겁니다.



당시 놀이기구에 있던 5명이 크게 다쳤고요, 또 기구 작동 중 이상을 감지하고 원인을 확인하려 기계 아래로 들어갔던 운영자 또한 중상을 입었습니다.



경찰은 사고 원인 조사에 착수하고, 운영 업체가 안전 점검과 규정을 제대로 지켰는지 여부를 살피고 있습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "툭하면 떨어지고 날아가고, 불안해서 타겠냐" "생명의 소중함을 이렇게 배우고 싶진 않다" "닮은꼴 놀이기구 많은 국내도 불안" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 인스타그램 rajkotmirrornews, 엑스 Sachin Gupta, Jay Acharya)