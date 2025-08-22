윷놀이인 줄 알았는데 '도박판'…경찰 급습 순간

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '공원서 윷놀이 도박한 일당 검거'입니다.



공원에서 이래도 되는 건가요?



웃옷을 반쯤 벗어젖힌 남성이 각목을 든 채 돌아다닙니다.



이 상태로 주변 사람들을 위협하는데요.



지난 6월 제주의 한 전통시장 안에 있던 공원에서 포착된 모습입니다.



이곳은 상습적으로 도박판이 열리는 곳이라는 첩보를 받고 경찰이 잠복하며 영상을 찍고 있었는데요.



뭉칫돈이 오가는 상황을 지켜보며 증거를 수집하는 사이 결국 폭력 사태까지 벌어지자 현장을 급습했습니다.



알고 보니 이들은 도박을 하는데 훈수를 뒀다는 이유로 돈을 잃은 뒤 싸움을 벌이고 흉기와 둔기로 위협, 폭행까지 한 걸로 조사됐습니다.



경찰은 현장에서 도박 자금 350여만 원을 압수하고 상습 도박범들도 무더기로 검거했습니다.



이 중 2명은 특수폭행 등의 혐의로 구속됐다고 하네요.



영상을 본 누리꾼들은 "시뻘건 대낮 관광 명소에서 왜 저럴까" "우리 전통놀이에 먹칠도 열심히 한다" "솔직히 단속해도 그때뿐 아닌가" 등의 반응을 보였습니다.



