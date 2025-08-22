"이 넓은 바다에 사슴이?"…상어 떼 앞, 무슨 일?

SNS를 통해 오늘(22일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.



바다에서 물놀이 사고를 막아주는 해변 안전요원은 사람의 목숨만 구하는 건 아닌 모양입니다.



미국에서는 이런 일도 있었다는데요.



<오! 클릭> 첫 번째 검색어, '상어한테서 사슴 구하기'입니다.



미국 플로리다 해변입니다.



인명 구조대원이 바다에서 허우적거리는 뭔가를 발견하고 급히 뛰어 들어가는데요.



처음엔 물새인가 싶어 가까이 가보니 놀랍게도 사슴이었다고 합니다.



이 넓은 바다에 사슴이.



구조대원은 즉시 사슴을 건져서 꼭 끌어안고 환자 이송용 보드에 태웠습니다.



겁을 먹은 사슴을 육지로 옮기는 것은 쉬운 일이 아니었을텐데요.



그런데 화면 왼쪽에 보셨나요.



사슴을 노린 상어까지 몰려들었다고 합니다.



자칫 사고라도 날까 조마조마했지만, 다행히 다들 별다른 사고 없이 물 밖으로 나올 수 있었고 사슴도 위기에서 벗어났습니다.



누리꾼들은 " 정말 다행이다" "죠스 현실판 될까 가슴 졸였네" "전래동화 속 나무꾼만 사슴을 구하는 게 아니다" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : Flagler Beach Fire Dept.)