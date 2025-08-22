한덕수 "계엄 선포문 받았다" 진술 번복…구속영장 여부 주목

<앵커>



내란특검이 오늘(22일) 오전 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 소환해 조사 중입니다. 세 번째 소환조사인데요. 한 전 총리는 그동안의 입장을 바꿔서 "윤석열 전 대통령에게 계엄 선포문을 받았다"고 진술한 것으로 알려졌습니다. 취재기자 연결해 봅니다.



동은영 기자, 오늘 조사가 끝나면 한 전 총리에 대해서 구속영장을 청구할지, 결정할 걸로 보이죠?



<기자>



한덕수 전 총리가 오전 9시 25분쯤 이곳 내란특검에 출석했습니다.



특검의 세 번째 소환 조사로, 16시간 넘게 이어진 고강도 조사를 받은 지 사흘 만입니다.



한 전 총리는 윤석열 전 대통령으로부터 계엄 문건을 받았는지 등 취재진의 질문에 답을 하지 않고 들어갔습니다.



[한덕수/전 국무총리 : (윤 전 대통령으로부터 계엄 문건 직접 받으신 겁니까?) …….]



한 전 총리는 계엄 문건과 관련해 지난 2차 조사에서 그간 입장과 달리, "윤 전 대통령에게 계엄 선포문을 받았다"고 진술을 바꾼 것으로 알려졌습니다.



특검 측은 사후 계엄 문건 작성 경위 등 오늘 조사를 마치는 대로 한 전 총리에 대해 구속영장 청구 여부를 결정할 것으로 보입니다.



<앵커>



구속된 건진법사, 오늘 구속 뒤 첫 조사가 예정돼 있었는데 출석하지 않았다는데, 김건희 여사는 내일 예정대로 조사를 받나요?



<기자>



김건희 특검팀은 내일 오전 10시, 김건희 여사를 다시 불러 조사합니다.



김 여사는 어제, 통일교 청탁 의혹 관련 특검팀 질문에 처음부터 진술을 거부한 것으로 알려졌습니다.



한편 통일교 청탁 의혹의 핵심인 건진법사 전성배 씨는 오늘 오후 2시로 예정됐던 특검 조사에 출석하지 않았습니다.



어젯밤 증거 인멸 등의 이유로 구속된 뒤 첫 조사인데, 전 씨는 건강 문제로 출석하지 못한다는 사유서를 구치소에 전달한 것으로 알려졌습니다.



특검은 전 씨에게 다음 주 월요일 오전 10시에 다시 출석하라고 통보했습니다.



<앵커>



김 여사의 계좌관리인으로 알려져 있는 인물이죠. 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 오늘 구속기소 됐다고요.



<기자>



김건희 특검팀은 변호사법 위반 혐의를 받는 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.



도이치모터스 주가조작 '주포'였던 이정필 씨에게 집행유예를 받게 해주겠다며 8천여 만원을 만을 받은 혐의입니다.



이 전 대표는 주가조작 당시 김 여사의 계좌관리인으로 가담했다는 의혹도 받고 있습니다.



특검팀은 또, 김 여사 일가 특혜 의혹이 있는 양평고속도로 종점 변경과 관련해 양평군청 등 10여 곳에 대해 압수수색을 진행했습니다.



(현장진행 : 박영일, 영상취재 : 김승태, 영상편집 : 전민규)