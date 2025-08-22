"진우는 죽었을까?"…'케데헌' 매기 강 감독, 속편 등장 가능성 암시

이미지 확대하기

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 연출한 매기 강 감독이 '진우'(안효섭 분)의 속편 등장 가능성을 열어둔 답변을 했다.22일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 내한 기자회견에 참석한 매기 강 감독은 '케이팝 데몬 헌터스'의 남자 주인공이라 할 수 있는 진우의 속편 합류 가능성에 대해 "모르는 일"이라고 말하며 미소 지었다.배우 안효섭이 목소리 연기를 맡은 '진우'는 그룹 사자보이즈의 리더이자 빌런으로서 강렬한 존재감을 보이며 큰 사랑을 받은 캐릭터다. 영화 속에서 진우는 죽음을 암시하는 듯한 퇴장을 보여줬다. 그러나 그의 생존 여부는 명확하지 않다.매기 강 감독은 이날 진우의 생사 여부에 대해 명확히 답하지는 않았다. 속편의 등장 가능성에 대해서도 거듭 "모르는 일"이라는 묘한 답변을 남겼다. 그러면서 "한국 콘텐츠는 비극을 좋아하지 않느냐"고 덧붙였다.'케이팝 데몬 헌터스'가 K팝의 세계적인 인기와 영향력을 보여준 콘텐츠인 동시에 어두운 면도 그리고 있다는 지적에 대해 매기 강 감독은 "할리우드를 포함해 모든 업계는 명과 암이 존재한다. 이번 영화를 만들 때 K팝 산업의 어떠한 어둠도 조명하고 싶지 않았다. K팝을 다룬 애니메이션이 처음이라 긍정적인 면을 보여주고 싶었다. 물론 비판적 시각이 있다는 것은 알고 있다"고 답했다.이어 "사자보이즈는 악령이고 빌런이다. 실질적 위협은 영화의 스토리 라인에 드러난다"고 덧붙이며 '사자보이즈'가 지닌 상징성에 대해 언급했다.'케이팝 데몬 헌터스'는 케이팝 슈퍼스타인 '루미', '미라', '조이'가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. 지난 6월 넷플릭스를 통해 공개된 영화는 넷플릭스가 제작한 가장 성공적인 애니메이션이 됐으며, 역대 가장 많이 시청된 영화 2위에 등극했다.이 같은 인기에 힘입어 팬들의 속편 제작 요청도 쇄도하고 있다. 넷플릭스와 매기 강 감독 역시 긍정적인 반응을 보이고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)