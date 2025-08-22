"무슨 일이냐" 한마디에 돌변…중학생이 교사 밀어 '쾅' [D리포트]

경남 창원의 한 중학교입니다.



지난 19일 낮 12시 50분쯤 이 학교 중학교 3학년 남학생이 생활지도를 하는 여교사를 밀쳐 중상을 입혔습니다.



1학년 교실에 3학년 A 군이 찾아오자, 해당 반 담임인 50대 교사 B 씨가 무슨 일이냐고 물었고 이 과정에서 A 군이 B 씨를 복도 방향으로 밀친 겁니다.



B 씨는 넘어지면서 허리 부분을 크게 다쳐 병원으로 옮겨져 전치 12주의 진단을 받아 입원 치료를 받고 있습니다.



당시 A 군은 운동장에 있다가 해당 반에서 누군가 자신을 불렀다고 생각해 찾아갔었던 것으로 알려졌습니다.



사건이 발생하자 학교는 A 군을 분리 조치하고, 이번 사건을 교육지원청 교권보호위원회에 신고했습니다.



또 피해 교사에게 특별 휴가를 부여하고 공무상 병가에 들어갈 수 있도록 조치했습니다.



[박훈영/경남도교육청 장학사 : 학생은 그 일이 있을 때 바로 학교 내에 분리가 됐다가 학부모를 불러 가지고 학부모가 가정으로 바로 데리고 갔습니다.]



경남도교육청은 피해 교사가 입원 치료에 전념할 수 있도록 대체 교사를 지원하고 당시 상황을 직접 본 학생들의 심리 안정을 위해 특별 상담을 진행하기로 했습니다.



교육청은 조만간 지역교권보호위원회를 열어 교육활동 침해를 심의할 예정입니다.



