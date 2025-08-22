태국, 외국인에 '국내선 항공권 무료' 추진

태국 정부가 침체한 관광산업을 되살리기 위해 외국인 여행객에게 태국 국내선 항공권을 공짜로 나눠주는 사업을 추진하기로 했습니다.



22일(현지시간) 현지 매체 네이션에 따르면 싸라웡 티안텅 태국 관광체육부 장관은 국 내선 무료 항공권 제공 사업을 위해 약 300억 원 규모의 예산을 내각에 요청할 계획입니다.



싸라웡 장관은 이번 '국제선 항공권 사면 태국 국내선 무료' 사업으로 "태국 전역, 특히 유네스코 지정 도시, 인기 관광지, 전국 주요 관광지를 중심으로 최소 20만 명의 외국인 관광객을 유치하는 것을 목표로 한다"고 설명했습니다.



태국 정부는 이를 위해 오는 9∼11월에 편도 7만 5천 원, 왕복 3천500밧의 국내선 항공권을 무료로 제공하기로 했습니다.



이번 사업은 해외 관광객 지출을 통해 최소 3천770억 원의 직접 수입을 창출하고 9천330억 원의 경제적 효과를 가져올 것으로 태국 정부는 기대하고 있습니다.



태국의 주요 산업인 관광산업은 연초 중국인 관광객들이 미얀마 등지의 대규모 사기 작업장으로 납치된 사건의 여파로 침체한 상태입니다.



상반기에 중국인 관광객이 약 33% 줄면서 연초부터 지난 10일까지 태국을 방문한 외국인 관광객은 2천20만 명으로 전년 동기보다 6.9% 감소했습니다.



게다가 지난달 태국과 캄보디아 국경 지대에서 벌어진 양국 교전으로 수십 명의 사망자가 발생하면서 태국 관광산업의 분위기는 더 나빠졌습니다.



(사진=게티이미지코리아)