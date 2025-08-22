[D리포트] 'BTS 정국, 회장님도 피해' 중국 해킹 조직 총책 송환

체포된 남성이 인천공항 게이트로 나옵니다.



오늘(22일) 새벽 5시쯤 법무부는 해킹 범죄 조직의 총책인 중국인 남성 34살 A 씨를 국내로 송환했습니다.



A 씨와 해킹 조직은 2023년 8월부터 지난해 1월까지 해킹을 통해 380억 원 이상을 빼돌린 것으로 조사됐습니다.



이 조직은 통신사 홈페이지에 침입해 개인정보를 해킹해 수집한 뒤, 피해자 명의로 휴대전화를 개통해 금융계좌와 가상자산 계정에서 돈을 빼냈습니다.



피해자들 중에는 BTS 정국과 대기업 회장, 벤처기업 대표 등도 포함된 것으로 전해졌습니다.



정국은 입대 직후 증권계좌 명의가 도용돼 84억 상당의 하이브 주식이 탈취당했지만, 소속사가 즉시 지급정지 등 조치를 취해 실제 금전적 피해로 이어지진 않은 것으로 알려졌습니다.



법무부와 경찰은 A 씨의 소재를 추적하다가 올해 4월 태국에 입국했다는 첩보를 입수해 태국 당국에 신병 확보를 요청했습니다.



법무부는 2주 만에 A 씨의 신병을 확보하고, 태국 당국과 범죄인 송환 방식 등을 논의한 끝에 4개월 만인 오늘 A 씨를 태국에서 한국으로 송환했습니다.



경찰은 A 씨에 대한 조사와 압수물 분석을 진행 한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.



경찰은 "사회적 파급력이 큰 사건인 만큼 엄정히 수사할 것"이라고 밝혔습니다.



(취재 : 전형우, 영상편집 : 원형희, 제작 : 디지털뉴스편집부)