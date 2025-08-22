이재명 정부, 'AI 대전환' 청사진…30대 프로젝트 띄운다

이미지 확대하기

이재명 정부가 기업주도 기술 혁신을 중심으로 '30대 선도 프로젝트'를 띄웁니다.기업·공공 전 부문의 인공지능(AI) 대전환을 위한 과제 15개, 첨단소재부품·기후에너지·미래대응 중심의 기초혁신경제 과제 15개씩입니다.경제 패러다임을 전환해 잠재성장률 3%의 '진짜 성장'을 이루겠다는 청사진입니다.정부는 오늘(22일) 오후 정부서울청사에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 합동브리핑을 열어 이런 내용의 '새 정부 경제성장전략'을 발표했습니다.그간 정부가 매년 두 차례 발표하는 경제정책방향에서 민생 지원과 성장 동력을 같이 강조해 왔는데 이번에는 기술선도 성장을 전면에 내세웠습니다.'경제정책방향'이라는 명칭을 '경제성장전략'으로 바꾼 것도 그런 이유에서 입니다.한국 경제의 성장동력이 바닥으로 떨어졌다는 현실 인식과도 맞물려 있습니다.정부는 올해 성장률 전망치를 0.9%로 제시했습니다.작년(2.0%)보다 1.1%포인트(p) 낮은 수준입니다.정부는 "우리 경제를 떠받칠 산업을 찾기 어려운 절박한 상황"이라며 "AI 대전환 시대는 선도국가로 도약할 절호의 기회이자, 향후 5년이 마지막 골든타임"이라고 진단했습니다.그러면서 "기존의 추격경제에서 설계된 모든 국가시스템을 초혁신 선도경제로 대혁신해야 한다"고 강조했습니다.이재명 대통령의 경제 공약인 'AI 3대 강국·잠재성장률 3%·국력 세계 5강' 비전 하에 '기술 선도 성장', '모두의 성장', '공정한 성장', '지속 성장 기반 강화' 등 4대 정책방향을 제시했습니다.세부적으로 15개 과제를 중심으로 경제·사회 모든 분야의 'AI 대전환'을 추진합니다.우선 기업에서는 '피지컬AI 1등 국가'를 목표로 ▲ 휴머노이드 로봇산업 3대 강국 진입 ▲ 원전 자율주행차 상용화 ▲ 완전 자율운항선박 개발 ▲ 글로벌 AI가전 시장점유율 1위 ▲ 완전 자율비행드론 개발·활용 ▲ 주력업종 AI팩토리 전환 ▲ 온디바이스 AI반도체 생태계 구축 등 7개 프로젝트에 집중합니다.공공 부문에서는 ▲ AI기반 맞춤형 복지·고용서비스 ▲ 납세시스템 전면 자동화 ▲ AI신약심사 등을 추진합니다.무엇보다 국내·외 AI인재 확보를 목표로 ▲ AI전문가 순유입국 전환 ▲ 인재유치 매력도 20위권 진입 등을 달성하겠다고 밝혔습니다.초·중·고 학생부터 대학생, 청년·군인, 일반 국민, 전문가까지 대상층을 세분화한 맞춤형 교육을 통해 모든 국민이 AI를 활용할 수 있는 'AI 한글화'를 이루겠다는 개념입니다.초혁신경제 15개 과제에도 곧바로 시동을 것입니다.기재부의 현 '신성장전략추진단'을 '초혁신경제추진단'으로 개편해 범정부 지원을 총괄 조율할 방침입니다.이들 혁신 과제를 뒷받침하기 위해 100조 원 이상 규모로 가칭 '국민성장펀드'를 조성합니다.첨단전략산업기금과 민간 자금을 각 50조 원 이상씩 활용합니다.소상공인 정책자금 3종세트(대환대출·상환연장·전환보증)를 강화하고, 키오스크·테이블오더 등 무인주문기기의 중도해지위약금 부담을 완화하고 결제대행 수수료를 경감하는 방안도 마련한다는 방침입니다.자영업자의 퇴직금으로 불리는 '노란우산공제' 공제부금 납입한도를 분기별 300만 원에서 연간 1,800만 원으로 상향 조정한다는 계획입니다.(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)