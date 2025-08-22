'케데헌' 매기 강 감독 "한국 잘 모르더라…우리 문화 알리고 싶었다"

이미지 확대하기

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'를 만든 매기 강 감독이 한국의 문화를 다룬 작품을 만들게 된 이유를 밝혔다.22일 오후 서울 용산 CGV에서 열린 내한 기자회견에 참석한 매기 강 감독은 케이팝을 소재로 한 영화를 만들게 된 계기를 묻는 질문에 "캐나다로 이민을 갔던 어린 시절에 학교 선생님이 한국이 어디에 있는 나라인지를 물었다. 중국과 일본 사이에 있는 나라라고 답을 했는데 지도에서 한국을 못 찾으시더라. 아마도 그때부터 그런 생각을 했던 것 같다"고 운을 뗐다.매기 강은 "해외에서 만든 한국 콘텐츠는 고증이 잘못된 영화가 많지 않냐. 아시안 판타지를 담다 보니 틀리게 묘사되는 경우가 있다. 일례로 '뮬란'은 중국 배경이고, 중국 문화를 다룬 작품인데 기모노에 가까운 의상을 입고 나오지 않나. 한국인으로서 정확한 고증을 통해 한국과 한국 문화를 알리고 싶었다. 물론 나 혼자 한 것은 아니다. 대다수가 한국인으로 구성된 팀이 있다. 그들이 내게 많은 도움을 줬다"라고 말했다.'케이팝 데몬 헌터스'의 세계적 성공을 예측했느냐는 질문에는 "영화는 스토리와 캐릭터가 가장 중요하다. 유니버셜한 스토리를 만들면 언어와 문화가 다른 관객들도 다 이해할 수 있으리라 생각했다. 우리나라의 문화를 다양하게 보여주고 싶었다. 이해를 못 하시더라도 언젠가는 이해할 거라는 믿음으로 있는 그대로를 보여주고자 했다"고 답했다.'케이팝 데몬 헌터스'는 케이팝 슈퍼스타인 '루미', '미라', '조이'가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. 지난 6월 넷플릭스를 통해 공개된 영화는 넷플릭스가 제작한 가장 성공적인 애니메이션이 됐으며, 역대 가장 많이 시청된 영화 2위에 등극했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)