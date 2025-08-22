사이클 최태호, 한국 최초로 세계 주니어 경륜 금메달

이미지 확대하기

▲ 남자 경륜 개인전에서 금메달 따낸 최태호

한국 사이클의 차세대 에이스 최태호(강원도사이클연맹)가 한국 선수 최초로 세계트랙주니어선수권대회 남자 경륜 개인전에서 금메달을 따냈습니다.최태호는 22일(이하 한국시간) 네덜란드 아펠도른에서 열린 대회 남자 경륜 결승전에서 1위에 올랐습니다.경륜은 여러 명의 선수가 같은 트랙에서 동시에 출발해 속도와 위치 싸움을 벌이며 경합하는 종목입니다.결승에 진출한 6명의 선수는 250ｍ 길이의 트랙을 총 6바퀴 돌아 그중 마지막 200ｍ의 기록으로 순위를 가렸습니다.최태호는 마지막에 시속 70.512㎞ 이상으로 치고 나가며 여유 있게 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.2등 드미트리 파블롭스키(개인중립선수)보다 0.212초 앞선 기록입니다.이번 대회는 24일까지 열립니다.정창영 감독이 이끄는 우리나라 선수단은 남녀 6명으로 꾸려졌습니다.최태호는 지난 21일 남자 단체 스프린트에서도 은메달을 수확했으며, 23일에는 자신의 주종목인 스프린트 경기에 출전해 이번 대회 두 번째 금메달을 노립니다.(사진=세계사이클연맹 제공, 연합뉴스)