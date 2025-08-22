밴스 미 부통령, 젤렌스키에게 "얌전히 굴라" 경고

▲ 미·유럽·우크라이나 정상회담 당시 밴스 미국 부통령의 모습(오른쪽 첫 번째)

지난 2월 미국과 우크라이나 정상회담에 배석해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 면박을 퍼부은 JD 밴스 미국 부통령이 현지시간 지난 18일 양국 정상 회담 전에도 "예의 바르게 행동하라"고 뒤에서 훈수를 둔 것으로 알려졌습니다.밴스 대통령은 지난 18일 우크라이나 전쟁 종식 논의를 위해 백악관 집무실로 향하던 젤렌스키 대통령에게 이 같은 말을 했다고 21일 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 말했습니다.밴스 대통령은 "나는 젤렌스키 대통령에게 예의 바르게 행동하면 나는 아무 말도 하지 않을 것이라고 말했고, 그는 빙그레 웃으면서 반응했다"고 전했습니다.밴스가 젤렌스키에게 어린아이를 다루는듯한 발언을 한 것은 처음이 아닙니다.지난 2월 밴스 부통령은 백악관에서 열린 도널드 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 정상회담 중 대화 중간에 끼어들며 "감사할 줄 모른다"고 지적했고, 이는 당시 회담을 파국으로 만드는 단초를 제공했습니다.그때와 달리 밴스 부통령은 이번 회담에서 공개적으로는 침묵을 지켰습니다.젤렌스키 대통령도 공개적으로는 지난 2월 회담 때와는 다른 언행을 보여 주목받았습니다.지난 2월 백악관 정상회담에서 군복을 입고 나와 공격을 받았던 젤렌스키는 이번에는 깃이 있는 셔츠와 재킷을 입고 나타나 지난 회담에서 자신을 공격한 미국 측 기자와 트럼프 대통령에게 칭찬을 들었습니다.그는 다른 나라 지도자들처럼 트럼프에게 아첨까지는 하지 않았지만, 트럼프 대통령의 말을 공격적으로 맞받아치는 대신에 상대에게 더 많은 이야기를 할 수 있게 배려하며 훨씬 부드러워진 면모를 보였습니다.NYT는 변화된 젤렌스키 대통령의 태도에 대해 "우크라이나의 운명은 트럼프가 좋아하는 방식으로 젤렌스키가 어떤 모습을 보이고 어떻게 행동하는지에 달려 있다는 점을 뚜렷하게 상기시켰다"고 분석했습니다.그러면서 "배우이자 코미디언 출신인 젤렌스키가 이번에는 자신이 해야 할 역할이 무엇인지 알아낸 것처럼 보였다"고 평가했습니다.아울러 NYT는 지난 2월 회담 며칠 뒤 트럼프 대통령이 우크라이나에 대한 군사 지원을 중단했던 것을 거론하며, 다음 단계들이 우크라이나에 유리하게 작동할지는 트럼프의 젤렌스키에 대한 호의가 계속되는지에 달려 있다고 관측했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)