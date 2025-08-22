캐릭터를 세공하는 배우들…발견과 재발견, 이 작품 놓칠 수 없어 [시네마 뷰]

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 파인: 촌뜨기들

민용준 / 영화평론가

"윤태호 작가 웹툰 원작‥1970년대 신안 도굴 소재"

"보물보다 더 깊은 인간의 욕망 탐사하는 시대극"

"원작보다는 좀 더 웃음기 머금은 작품"



● 아임 스틸 히어

민용준 / 영화평론가

"군부독재 정권에 실종된 남편 찾아 진실과 싸우는 여성의 이야기"

"군부독재의 영향 받은 사람들 삶 담담하게 조명"

"영화 실제 주인공 아들의 '회고록' 바탕으로 제작"

"극적인 효과 덜어내고‥담담한 울림 선사"



● 내 말 좀 들어줘

민용준 / 영화평론가

"분노 뒤에 숨겨진 상처와 두려움을 섬세하게 표현"

"타인을 완전히 이해할 수는 없다‥계속 소통해야 해" 메시지 담아

"현대 사회의 문제인 '고독·소통의 부재' 다룬 영화‥의미 남달라"



