캐릭터를 세공하는 배우들…발견과 재발견, 이 작품 놓칠 수 없어 [시네마 뷰]

작성 2025.08.22 15:54 수정 2025.08.22 16:05 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 민용준 영화평론가
--------------------------------------------

● 파인: 촌뜨기들
민용준 / 영화평론가
"윤태호 작가 웹툰 원작‥1970년대 신안 도굴 소재"
"보물보다 더 깊은 인간의 욕망 탐사하는 시대극"
"원작보다는 좀 더 웃음기 머금은 작품"

● 아임 스틸 히어
민용준 / 영화평론가 
"군부독재 정권에 실종된 남편 찾아 진실과 싸우는 여성의 이야기"
"군부독재의 영향 받은 사람들 삶 담담하게 조명"
"영화 실제 주인공 아들의 '회고록' 바탕으로 제작"
"극적인 효과 덜어내고‥담담한 울림 선사"

● 내 말 좀 들어줘
민용준 / 영화평론가
"분노 뒤에 숨겨진 상처와 두려움을 섬세하게 표현"
"타인을 완전히 이해할 수는 없다‥계속 소통해야 해" 메시지 담아 
"현대 사회의 문제인 '고독·소통의 부재' 다룬 영화‥의미 남달라"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
