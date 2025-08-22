뉴스

'진술 번복' 한덕수 소환…영장 청구 검토

동은영 기자
작성 2025.08.22 14:08 조회수
<앵커>

내란특검이 오늘(22일) 오전 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 세 번째 소환했습니다. 한 전 총리는 지난번 조사에서 윤전대통령에게 계엄선포문을 받았다고 진술을 바꾼 걸로 알려졌는데, 특검은 오늘 조사를 마치는 대로 구속 영장 청구를 검토할 걸로 보입니다.

동은영 기자입니다.

<기자>

한덕수 전 총리가 오늘 오전 9시 25분쯤 내란특검에 출석했습니다.

특검의 세 번째 피의자 신분 소환 조사로, 16시간 넘게 이어진 고강도 조사를 받은 지 사흘 만입니다.

한 전 총리는 윤석열 전 대통령으로부터 계엄 문건을 받았는지 등 취재진의 질문에 답을 하지 않고 들어갔습니다.

[한덕수/전 국무총리 : (윤 전 대통령으로부터 계엄 문건 직접 받으신 겁니까?) …….]

한 전 총리는 계엄 문건과 관련해 앞서 지난 2차 조사에서 그간 입장과 달리, "윤 전 대통령에게 계엄 선포문을 받았다"고 진술을 바꾼 걸로 알려졌습니다.

특검 측은 사후 계엄 문건 작성 경위 등 오늘 조사를 마치는 대로 한 전 총리에 대해 구속영장 청구 여부를 결정할 걸로 보입니다.

한편, 김건희 특검팀은 내일 오전 10시, 김건희 여사를 다시 불러 조사합니다.

김 여사는 어제, 통일교 청탁 의혹 관련 특검팀 질문에 처음부터 진술을 거부한 것으로 알려졌습니다.

이와 관련해 통일교 청탁 의혹의 핵심 인물인 건진법사 전성배 씨가 구속됐습니다.

전 씨는 "구속을 받아들이겠다"며 어제 서울중앙지법에서 열린 구속 심사에 출석하지 않았고, 법원은 증거인멸의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.

특검팀은 구속 하루 만인 오늘 오후, 전 씨를 곧바로 소환조사할 예정입니다.

특검팀은 또, 김 여사 일가 특혜 의혹이 있는 양평 고속도로 종점 변경과 관련해 양평군청 등 10여 곳을 압수수색하고 있습니다.

(현장진행 : 박영일, 영상취재 : 김승태, 영상편집 : 전민규)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
