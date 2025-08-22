BTS 정국 명의 도용한 해킹 조직 총책, 태국서 송환

▲ 강제송환된 해킹 조직 총책

법무부가 그룹 방탄소년단 정국을 포함한 국내 재력가들의 명의를 도용해 거액을 빼돌린 해킹 조직 총책을 태국에서 강제 송환했습니다.경찰은 조사 뒤 구속영장을 신청할 예정입니다.법무부는 오늘(22일) 오전 5시 5분쯤 태국 방콕에서 중국 국적의 A 씨(34)를 인천공항으로 송환했다고 밝혔습니다.A 씨는 다수 웹사이트를 해킹해 국내 재력가와 저명인사의 금융계좌와 가상자산 계정에서 380억 원가량을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 해외에서 해킹 조직을 꾸려 2023년 8월부터 지난해 1월까지 이동통신사 홈페이지를 포함한 여러 사이트에 침입해 개인정보를 빼돌린 것으로 드러났습니다.이후 피해자 명의로 알뜰폰을 개통한 뒤 금융계좌와 가상자산 계정에서 예금을 이체하는 수법으로 거액을 빼돌린 것으로 확인됐습니다.법무부는 "피해자에는 유명 연예인, 대기업 회장, 벤처기업 대표 등 국내 재력가가 다수 포함됐다"고 설명했습니다.피해자 중에는 BTS 정국도 포함된 것으로 알려졌습니다.정국은 지난해 1월 입대 직후 증권계좌 명의를 도용당해 84억 원 상당의 하이브 주식 3만 3천500주를 탈취당한 것으로 알려졌습니다.다만 소속사가 즉시 지급정지 조치를 하면서 실질적인 피해로 이어지지는 않았습니다.법무부는 서울경찰청과 인터폴 협조로 A 씨를 추적하다 지난 4월 A 씨가 태국에 입국했다는 정보를 입수해 긴급인도구속을 요청했다고 밝혔습니다.이어 태국 당국과의 협력 끝에 2주 만에 신병을 확보했으며, 이후 송환 시점과 방식을 논의해 긴급인도구속 청구 4개월 만에 한국으로 데려올 수 있었다고 전했습니다.법무부는 최근 발족한 '해외 보이스피싱 사범 대응 TF'를 통해 해외 해킹·보이스피싱·온라인 사기 조직을 끝까지 추적해 엄단하겠다고 밝혔습니다.서울경찰청은 A 씨를 상대로 피의자 조사와 압수물 분석을 진행한 뒤 구속영장을 신청할 방침이라고 알렸습니다.경찰은 "사회적 파급력이 큰 사건인 만큼 엄정히 수사하고 결과를 절차에 따라 공개하겠다"고 강조했습니다.(사진=법무부 제공, 연합뉴스)