오피스텔서 여성 살해 30대, 야산서 수색견이 찾았다

<앵커>



경기도 용인의 한 오피스텔에서 여성을 흉기로 살해한 뒤 달아났던 용의자가 하루 만에 검거됐습니다. 경찰은 오늘(22일) 오전 강원도의 한 야산에서 30대 남성을 긴급 체포했습니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



오피스텔에서 흉기로 여성을 살해한 혐의를 받는 30대 남성 A 씨가 범행 30시간 만에 체포됐습니다.



A 씨는 어제 범행 직후 도주한 뒤 강원도 홍천군의 한 학교 앞에 차량을 세우고 사라져 행방이 묘연한 상태였습니다.



A 씨를 쫓던 경찰은 오늘 오전 8시 48분쯤 강원 홍천군의 야산에서 A 씨를 긴급체포했습니다.



경찰 수색견이 숨어 있던 A 씨를 발견한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 용인서부경찰서로 압송해 구체적인 범행 동기를 조사한다는 계획입니다.



A 씨는 어제 새벽 2시 40분쯤 경기 용인시의 한 오피스텔 지하 4층 주차장에서 30대 여성 B 씨를 흉기로 살해한 혐의를 받습니다.



경찰과 소방 당국이 신고를 받고 새벽 5시 45분쯤 현장에 도착했지만 B 씨는 이미 숨진 상태였습니다.



[목격자 : 갑자기 119, 경찰이 와서 있더라고요. 새벽이니까 사람도 없고 경찰한테 물어봤더니 경찰이 대답을 안 하더라고요. 그래서 내가 이거 큰 사건 났구나.]



A 씨와 피해자 B 씨는 평소 알고 지내던 사이로 전해졌는데, 이들 사이에 스토킹 범죄 신고는 없었다고 경찰은 밝혔습니다.



다만, 지난 5월 B 씨가 A 씨로부터 범죄 피해를 봤다며 한차례 신고했던 걸로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨가 범행 전 흉기와 차량을 준비하는 등 정황을 토대로 계획범죄 가능성에 무게를 두고 있습니다.



