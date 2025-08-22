해병 특검, 이종섭 전 국방장관 '도피 출국·자진 귀국' 의혹 정조준

▲ 이종섭 전 국방부 장관

채상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병 특별검사팀이 이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피성 출국과 자진 귀국 명분 급조 의혹을 둘러싸고 법무부와 외교부 당국자들을 잇달아 소환했습니다.특검팀은 오늘(22일) 오전 법무부 이 모 과장을 참고인으로 불러 이 전 장관의 호주 출국 과정에서 불법행위가 있었는지 조사했습니다.또 외교부 이 모 과장과 강 모 심의관 등 외교 실무자들도 참고인으로 불러 이 전 장관의 귀국 명분이 된 '방산협력 주요 공관장 회의'가 급조된 것 아니냐는 의혹을 들여다보고 있습니다.특검팀은 채상병 사건 수사 외압 의혹의 핵심 피의자로 공수처 수사를 받던 이 전 장관이 지난해 3월 돌연 호주대사에 임명돼 출국하고, 곧 귀국하는 과정에서 불법이 있었는지 조사하고 있습니다.특히 윤석열 전 대통령 등 윗선의 지시와 관여 여부도 함께 살펴보고 있습니다.윤 전 대통령은 22대 총선을 한 달 앞둔 지난해 3월 4일 이 전 장관을 전격 호주대사에 임명했습니다.법무부는 사흘 뒤인 7일, 이 전 장관이 공수처 조사를 받은 직후 출국 금지를 해제했습니다.당시 공수처가 반대했지만 그대로 강행됐습니다.이 전 장관은 곧장 출국해 호주대사로 부임했지만, 여론이 악화하자 11일 만에 귀국했습니다.이후 임명 3주 만인 그달 25일 사임했습니다.귀국 당시 내세운 명분은 방산협력 공관장회의 참석이었지만, 일부 공관장만 모아 방산회의를 연 적이 없다는 점에서 귀국을 위한 급조라는 지적이 제기됐습니다.특히 총선 직후 모든 재외공관장이 참여하는 회의가 예정돼 있었던 만큼 의혹은 더욱 커졌습니다.특검팀은 외교부와 법무부 당국자를 상대로 대사 임명 절차의 적법성, 출국 금지 상태에서 외교관 여권 발급 경위, 방산회의 실체 등을 확인한 뒤 이 전 장관을 직접 조사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)