코로나19 입원환자 7주째 증가…방역당국 "조만간 유행 완화 전망"

코로나19 입원환자가 7주 연속 증가했습니다.방역당국은 조만간 유행이 완화할 것으로 내다봤습니다.질병관리청에 따르면 올해 33주차(8월 10일∼16일) 병원급 표본감시 의료기관 221곳의 코로나19 입원환자는 302명으로 집계됐습니다.코로나19 입원환자는 지난 26주차(6월 22일∼28일) 63명 이후 매주 조금씩 늘어 7주 연속 증가세를 보였습니다.올해 33주차까지 누적 입원환자 4천100명 가운데 65세 이상이 2천458명(60%)으로 가장 많았습니다.이어 50∼64세가 756명, 19∼49세가 407명 순으로 나타났습니다.33주차 코로나19 바이러스 검출률은 31.5%로 직전 주보다 0.5%포인트 하락하며 증가세가 멈췄습니다.그러나 하수 감시에서는 26주차부터 바이러스 농도가 완만히 늘고 있습니다.현재 입원환자가 늘고는 있지만, 33주 환자 수는 지난해 같은 기간 1천441명의 약 5분의 1 수준입니다.질병청은 입원 증가세가 둔화한 점을 고려할 때 이달 안으로 유행이 잠잠해질 것으로 전망했습니다.다만 개학 등으로 인한 영향을 계속 지켜본다는 방침입니다.임승관 질병청장은 "지난해 같은 큰 유행은 없지만 입원환자가 여전히 늘고 있다"며 "일상 속에서 코로나19 예방수칙을 지켜달라"고 당부했습니다.(사진=질병관리청 제공, 연합뉴스)