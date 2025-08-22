BTS 정국·회장님도 해킹 당했다…총책 강제송환·경찰 수사

▲ 강제송환된 해킹조직 총책

법무부가 그룹 방탄소년단(BTS) 정국을 포함한 국내 재력가들의 명의를 도용해 거액을 빼돌린 해킹조직 총책을 태국에서 강제송환해 신병을 확보했습니다.경찰은 조사를 거쳐 구속영장을 신청할 방침입니다.법무부는 다수의 웹사이트를 해킹해 국내 재력가 등 사회 저명인사들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 총 380억여 원을 받아 가로챈 해킹 범죄조직의 총책급 범죄인인 중국 국적 A(34) 씨를 오늘(22일) 오전 5시 5분쯤 태국 방콕에서 인천공항으로 송환했다고 밝혔습니다.A 씨는 태국 등 해외에서 해킹 범죄단체를 조직해 2023년 8월부터 작년 1월까지 이동통신사 홈페이지에 침입하는 등 다수의 웹사이트를 해킹해 개인정보를 불법 수집해온 것으로 드러났습니다.이후 피해자들 명의로 휴대전화를 개통해 이들의 금융계좌와 가상자산 계정에서 무단으로 예금 등 자산을 이체하는 방식으로 거액을 가로챈 것으로 확인됐습니다.알뜰폰을 무단 개통하는 방법이 사용됐습니다.법무부는 "확인된 피해자에는 유명 연예인, 대기업 회장, 벤처기업 대표 등 국내 재력가가 다수 포함됐다"고 밝혔습니다.A 씨의 범행으로 인한 피해자 중에는 BTS 정국도 포함된 것으로 전해졌습니다.앞서 정국은 입대 직후인 작년 1월 증권계좌 명의를 도용당해 84억 원 상당의 하이브 주식 총 3만 3천500주를 탈취당한 것으로 알려진 바 있습니다.다만 소속사가 피해 인지 직후 지급정지 등의 조처를 하면서 실질적인 피해로는 이어지지 않았습니다.법무부는 서울경찰청·인터폴과 협력해 범죄인의 소재를 추적하던 중 올해 4월 A 씨가 태국에 입국했다는 첩보를 입수해 즉시 태국 당국에 A 씨에 대한 긴급인도구속 청구를 했다고 밝혔습니다.긴급인도구속 청구는 정식으로 범죄인 인도 청구를 하기 전에 범죄인의 신병을 우선 확보해 줄 것을 요청하는 제도입니다.법무부는 이후 동남아시아 공조 네트워크와 인터폴 등을 통해 태국 당국과 긴밀히 소통한 끝에 2주 만에 A 씨의 신병을 확보했습니다.또 지난달 태국 현지에 검사·수사관을 파견하는 등 태국 당국과 범죄인 송환 방식, 시점 등에 대해 지속적으로 논의한 결과 긴급인도구속 청구 후 4개월 만에 A 씨를 최종적으로 한국으로 송환할 수 있었다고 설명했습니다.법무부는 최근 발족한 '해외 보이스피싱 사범 대응 TF' 등을 통해 해외 소재 해킹·보이스피싱·온라인 사기 범죄조직을 끝까지 추적해 엄단하겠다고 밝혔습니다.서울경찰청은 A 씨에 대한 피의자 조사와 압수물 분석을 진행한 후 구속영장을 신청할 방침이라고 밝혔습니다.경찰은 "사회적 파급력이 큰 사건인 만큼 엄정히 수사하고, 향후 수사 결과를 절차에 따라 알릴 것"이라고 말했습니다.(사진=법무부 제공, 연합뉴스)