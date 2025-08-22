"트럼프, 반도체 보조금 대가 지분 확보…TSMC·마이크론은 제외"

▲ 도널드 트럼프 대통령과 웨이저자 TSMC 회장

도널드 트럼프 미국 행정부가 반도체법에 따른 보조금 지급을 조건으로 일부 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토하고 있다고 월스트리트저널이 21일(현지시간) 보도했습니다.트럼프 행정부 관계자는 상무부가 미국 내 투자를 확대하고 있는 타이완 TSMC 같은 기업들의 지분은 보유할 계획이 없다고 밝혔습니다.반면 투자 약속을 늘리지 않는 기업은 보조금 대가로 지분을 제공할 필요가 있을 수 있다고 덧붙였습니다.이 관계자는 "상무부는 TSMC와 마이크론의 지분 확보를 검토하고 있지 않다"고 말했습니다.WSJ는 하워드 러트닉 미 상무장관이 반도체법 보조금을 받는 기업들에게 미국 내 총투자 확대를 요구하고 있다며, 이를 통해 미국 납세자들에게 더 유리한 조건을 협상하려 한다고 전했습니다.지난해 12월 바이든 행정부 시절 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC 66억 달러, 마이크론 62억 달러, 삼성전자 47억5천만 달러 등의 보조금을 지급하기로 계약했습니다.보조금은 제조시설 등 투자 프로젝트 규모에 따라 정해졌으며, 프로젝트 진행에 맞춰 순차적으로 집행되는 구조입니다.트럼프 행정부 출범 이후 TSMC와 마이크론은 추가 대미 투자를 약속했습니다.지난 3월 웨이저자 TSMC 회장은 백악관에서 트럼프 대통령을 만나 미국에 1천억 달러를 추가 투자하겠다고 발표했습니다.마이크론도 지난 6월 기존 계획보다 미국 투자를 늘리겠다고 밝혔습니다.반면 TSMC 경영진은 행정부가 보조금 대가로 주주 참여를 요구할 경우 보조금을 반환하는 방안을 논의한 것으로 알려졌습니다.TSMC는 대미 투자에서 정부 보조금 의존도가 크지 않은 상황입니다.앞서 러트닉 장관은 지난 19일 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 공개했습니다.그는 "바이든 행정부는 인텔과 TSMC 등 기업들에 무상으로 돈을 줬지만, 트럼프 대통령은 '돈을 주면 지분을 원한다, 돈을 주면 이익의 일부를 원한다'는 입장으로 바꿨다"고 말했습니다.이 발언은 트럼프 행정부가 인텔뿐만 아니라 TSMC와 삼성전자 지분 확보도 추진할 수 있다는 신호로 해석됐습니다.(사진=게티이미지코리아)