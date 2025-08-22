청년 연금가입률 24%에 '화들짝'…18세 청년 첫 국민연금 3개월 지원

▲ 국민연금공단 종합삼담실 모습

이재명 정부가 청년 세대의 노후 불안을 덜기 위한 구체적인 정책을 내놨습니다.정부는 2027년부터 만 18세가 되는 청년이 국민연금에 처음 가입하면 보험료 3개월 치를 국가가 대신 내주는 '생애 최초 청년 국민연금' 제도를 시행할 예정입니다.보건복지부와 대통령 직속 국정기획위원회는 오늘(22일) "2027년부터 18세에서 26세 사이 청년이 국민연금에 처음 가입할 때 신청하면 3개월 치 보험료를 지원한다"고 밝혔습니다.제도가 시작되는 해에 만 18세가 되는 청년 약 45만 1천 명이 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.18세 이전에 가입했거나 26세까지 신청하지 못한 청년에게는 정부가 직권으로 3개월의 가입 기간을 인정하는 방안도 검토되고 있습니다.국민연금은 가입 기간이 길수록 수령액이 늘어나는 구조이기 때문에 이번 정책은 청년층이 사회에 첫발을 내딛는 시점부터 국가가 최소한의 노후 준비를 보장하겠다는 의지를 보여줍니다.과거 복지부는 형평성 문제와 재테크 수단 악용 우려를 들어 반대했지만, 입장을 바꿨습니다.복지부 관계자는 "추후 납부 제도의 허점이 개편돼 과거와 같은 악용 가능성이 크게 줄었다"고 설명했습니다.제도의 전국 시행으로 형평성 논란도 해소되면서 정책 추진의 걸림돌이 사라졌습니다.정부가 이 제도를 추진하는 이유는 청년층의 낮은 연금 가입률 때문입니다.국민연금연구원 보고서에 따르면 2023년 말 기준 18~24세 청년의 국민연금 가입률은 24.3%에 불과합니다.20대 전체로 범위를 넓혀도 35% 수준으로, OECD 평균 80%에 비하면 절반에도 못 미칩니다.대학 진학, 군 복무, 취업난 등으로 청년의 노동시장 진입이 늦어지는 것이 주요 원인입니다.이 시기의 공백은 평생 노후 빈곤으로 이어질 수 있다는 점에서 위험성이 큽니다.한 분석에 따르면, 정상 가입자에 비해 5년 늦게 취업하고 10년간 실업을 겪으면 연금 수령액이 30% 이상 줄어드는 것으로 나타났습니다.다만 이 정책은 현재 국정기획위원회의 제안 단계로, 지원 방식과 구체적 수준은 아직 확정되지 않았습니다.전문가들은 "이번 정책이 청년층 조기 가입을 유도하는 긍정적 효과가 기대된다"면서도 "군 복무 기간 전체를 가입 기간으로 인정하는 등 추가 제도 개선이 필요하다"고 조언했습니다.정부의 이번 조치가 청년 세대의 연금 신뢰 회복과 튼튼한 노후 안전망 구축의 전환점이 될지 주목됩니다.(사진=연합뉴스)