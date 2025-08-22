남미 축구서 난투극…관중 100명 이상 체포

▲ 관중석에서 발생한 난투극
2025 남미축구연맹 코파 수다메리카나 경기 도중 관중석에서 집단 난투극이 발생해 100명이 넘는 팬이 체포됐습니다.
AP 통신은 "아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 인디펜디엔테(아르헨티나)와 우니베르시다드 데 칠레(칠레)의 코파 수다메리카나 16강 2차전 경기 도중 관중석에서 폭력 사건이 발생해 100명 이상이 체포됐다"고 보도했습니다.
또 최소 20명이 다쳤고, 그중 한 명은 중태에 빠진 것으로 전해졌습니다.
아르헨티나 경찰에 따르면 소요 사태는 경기장 상층부 관중석에 자리 잡은 칠레 팬이 좌석과 경기장 화장실을 파손하고 하층부 관중석의 홈 팬을 향해 물건을 던지면서 시작됐습니다.
경찰과 사설 경비원도 공격받았습니다.
경찰은 스피커를 통해 칠레 원정 팬에게 공격적인 행동을 중단하라고 경고했지만 투척 행위는 계속됐습니다.
경기는 1대 1로 맞선 전반이 끝난 직후 중단됐습니다.
칠레 팬들이 관중석을 나가는 과정에서 인디펜디엔테 홈 팬의 습격이 시작됐습니다.
홈 팬은 원정 구역으로 향하는 차단문을 부수고 진입해 칠레 원정 팬들을 향해 달려들어 막대기와 파이프 등을 휘둘렀습니다.
온라인에 게시된 영상엔 원정 팬 중 한 명이 집단 린치를 피해 도망가다가 관중석 상단에서 떨어지는 모습도 잡혔습니다.
아르헨티나 당국은 "칠레 팬 125명이 폭행 및 체포 저항 혐의로 체포됐다"고 밝혔습니다.
가브리엘 보리치 칠레 대통령은 "그 어떤 것도 린치 행위를 정당화할 수 없다"며 자국민을 보호하겠다고 나섰습니다.
잔니 인판티노 국제축구연맹 회장은 성명을 내고 "인디펜디엔테와 우니베르시다드 데 칠레 간 경기를 중단시킨 충격적인 폭력 행위를 강력히 규탄한다"며 "폭력은 축구에 자리할 수 없다. 선수, 팬, 관계자 등은 축구를 지키기 위해 폭력을 몰아내야 한다"고 강조했습니다.
(사진=게티이미지코리아)