[자막뉴스] '푸틴 돈줄' 노르트스트림 해저가스관 폭파…3년 만에 우크라 국적 용의자 체포

러시아산 천연가스를 유럽으로 수송하는 약 1천 2백km 길이의 해저 가스관 노르트스트림.



2022년 9월 노르트스트림 가스관 4개 중 3개가 폭발하면서 가동이 전면 중단됐습니다.



독일 검찰은 우크라이나 국적 용의자들이 가짜 신분증으로 배를 빌려 발트해로 나가 노르트스트림에 폭발물을 설치했다고 보고 이들을 추적해 왔습니다.



그리고 3년 만에 이 작전의 조정자 역할을 한 용의자 우크라이나 국적 세르히 K를 이탈리아에서 체포했습니다.



폭파 공작은 우크라이나 군인 2명과 민간 잠수부 4명이 실행한 것으로 알려졌는데, 월스트리트저널은 체포된 세르히 K가 전직 대위로 우크라이나 정보기관에서도 근무했다고 보도했습니다.



폭파에 직접 가담한 용의자들 외에도 우크라이나군 정보당국이 파괴 공작을 주도한 정황도 드러났습니다.



워싱턴포스트 등 미국 언론들은 발레리 잘루즈니 당시 우크라이나군 총사령관이 이 작전을 지휘했다고 보도했습니다.



젤렌스키 우크라이나 대통령이 잘루즈니 총사령관에게 계획을 승인했지만 미국의 반대로 작전 중단을 명령했는데, 잘루즈니 총사령관이 이를 강행한 것으로 알려졌습니다.



노르트스트림의 최대 주주는 러시아 국영 가스회사 가스프롬으로, 푸틴 정권의 전쟁비용을 충당하는 주요 경로로 지목돼 왔습니다.



취재 정경윤 / 영상편집 소지혜 / 제작 디지털뉴스편집부