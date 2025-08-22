[자막뉴스] 현시점 대한민국 1등은 여기…"삼전보다 많이 준대" 우르르

정장 차림 청년들의 발길이 이어집니다.



금융권 공동 채용박람회를 찾은 구직자들입니다.



여행 가방을 끌고 아침부터 상경한 이들도 많습니다.



[장예지 : 저는 충청권에서 왔습니다.]



[김소형 : 사는 곳은 거제예요. (거제에서 올라오신 거예요?) 네.]



상업계 고등학생과 휴가 나온 군인들까지 가세했습니다.



가장 붐빈 곳은 은행 부스였습니다.



'우수 면접자'로 뽑히면 앞으로 있을 공개 채용 때 서류 전형을 면제해 주기 때문입니다.



면접 참가자들은 자기 차례를 기다리며 준비한 자기소개를 되뇌고, 가져온 자료를 반복해서 읽으며 마음을 진정시켰습니다.



[임예지 : 이야기하면서 좀 풀어야 할 거 같아요. (왜 이렇게 긴장하셨어요?) 너무 간절하니까 긴장이 되는 거 같아요.]



주어진 5분 남짓한 시간 동안 어떻게든 자신의 장점을 부각하려 애쓰고,



[신한은행 구직자 : 고객의 기쁨과 성장을 위해 든든한 동반자가 되고 싶어 지원하게 되었습니다.]



좋은 결과를 간절히 희망했습니다.



[남시은 : (잘하신 거 같으세요?) 면접관님이 웃으면서 말씀해 주셔서…. '우수 구직자'가 됐으면 하는 바람이 있습니다.]



손쉬운 가계 대출로 이자놀이를 한다는 비판 속에, 국내 은행들은 올 상반기 지난해 같은 기간보다 18% 이상 증가한 14조 9천억 원의 순이익을 냈습니다.



급증한 이익을 바탕으로 직원 급여도 껑충 올라 4대 시중은행 상반기 평균 급여는 6천350만 원에 달했습니다.



삼성전자나 카카오 등 주요 대기업을 훌쩍 뛰어넘는 수준입니다.



하지만 디지털 전환과 점포 통폐합을 이유로 지난해 공채 규모를 약 20% 줄이는 등 은행 취업 문은 갈수록 좁아지고 있습니다.



구직자들은 간절하고 조급합니다.



[윤지훈 : 많이 줄고 있다고 해서 저도 어떻게든 좀 빨리 들어가야 할 거 같아서, 왜냐면 더 문이 좁아질 거 같아서요. 원래 상하반기 둘 다 뽑던 게 하반기만 뽑기도 하고….]



5대 시중은행 가운데 하반기 채용 공고를 낸 곳은 아직 우리은행뿐입니다.



금융회사, 특히 은행들이 좋은 일자리 창출이라는 사회적 책임에도 진심이길 청년들은 바라고 있습니다.