"트럼프가 우릴 포위했다!" 바리바리 싸들고 워싱턴 순찰 나선 트럼프…"노숙자들 어디로?!" 병력 쫙 집결시키자 (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴DC 치안 강화를 위해 투입된 군과 경찰을 직접 격려했습니다.



트럼프 대통령은 워싱턴DC 남동부 애너코스티아의 공원경찰 시설을 찾아 마약단속국(DEA), 연방수사국(FBI), 국토안보수사국(HSI), 주류·담배·총포 담당국(ATF) 요원과 주방위군, 시경찰 등 300여 명을 만났습니다.



트럼프 대통령은 자신이 지시한 뒤 워싱턴DC가 "다른 도시가 됐다"고 강조하며 "이제 모두가 안전하다. 모두가 안전하다고 느낀다"고 말했습니다.



그는 도로를 새로 포장하고, 공원에 잔디를 깔고, 표지판을 교체하겠다며 "역대 최고의 수도를 갖게 될 것"이라고 밝혔습니다.



또 많은 시민들이 "워싱턴DC가 위험했지만 이제 가족과 저녁 외식을 한다"고 감사 인사를 했다며, "사람들이 식당을 예약하고 워싱턴DC에 머무르고 싶어 한다"고 주장했습니다.



하지만 트럼프 대통령의 설명은 민주당 지지세가 강한 현지 주민들과 주류 언론의 평가와는 차이가 있습니다.



진보 성향 주민들은 트럼프 대통령이 범죄 상황을 실제보다 과장해 공권력 장악을 시도하고 있다고 비판했습니다.



경찰 대거 투입 이후 오히려 분위기가 험악해져 식당 예약률이 떨어졌다는 보도도 나왔습니다.



J.D. 밴스 부통령과 피트 헤그세스 국방장관도 전날 유니언스테이션을 찾았다가 군 투입에 반대하는 시민들로부터 야유를 받았습니다.



트럼프 대통령은 이런 반발에도 불구하고 자신의 결정이 정당하다는 점을 강조하기 위해 현장을 찾아 요원들을 격려한 것으로 보입니다.



이날 그는 백악관에서 만든 햄버거와 외부 식당에서 주문한 피자를 함께 나누기도 했습니다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 11일 워싱턴DC 치안이 통제 불능 상태라며 시경찰을 연방정부 통제 아래 두고, 주방위군 투입을 결정한 바 있습니다.



