김건희특검 '양평고속도로 의혹' 10여 곳 압수수색…특혜 본격 수사

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '양평고속도로 노선변경 특혜 의혹'과 관련해 오늘(22일) 양평군청 등에 대한 압수수색에 나섰습니다.



특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "양평고속도로 종점부 변경 의혹 사건 등과 관련해 양평군청 등 10여 곳에 대한 압수수색을 실시하고 있다"고 밝혔습니다.



특검팀은 양평군청 안전총괄과와 도시과에 수사관들을 투입해 고속도로 건설 계획 관련 결재 서류와 PC 내 디지털 자료 등을 확보하고 있습니다.



양평군수실은 압수수색 대상에 포함되지 않은 것으로 파악됐습니다.



해당 의혹과 관련해 특검팀이 양평군청을 압수수색한 것은 처음입니다.



양평고속도로 노선변경 의혹은 2023년 국토교통부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용입니다.



사업 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 돌연 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 불거졌습니다.



논란이 일자 원희룡 당시 국토부 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했습니다.



같은 달 원 전 장관, 전진선 양평군수와 군 공무원들은 직권남용 혐의로 고발당했습니다.



양평군수 출신으로 김 여사 일가 땅이 있는 곳으로 고속도로 노선 변경을 요청한 국민의힘 김선교 의원 역시 같은 혐의로 고발당했습니다.



특검팀은 국토교통부와 양평군이 양평고속도로 노선 변경을 위해 용역업체 등에 영향력을 행사했는지, 이 과정에서 윤석열 전 대통령이나 김 여사 일가가 관여했는지 수사하고 있습니다.



앞서 특검팀은 지난달 14일 이 의혹과 관련해 국토교통부 장관실, 한국도로공사 설계처, 사업 당시 용역을 맡았던 동해종합기술공사 등을 압수수색했습니다.



당시 압수수색영장에는 원 전 장관 등이 피의자로 적시된 것으로 알려졌습니다.



지난 19일엔 증거은닉 혐의로 동해종합기술공사 사무실과 직원 2명을 재차 압수수색했습니다.



특검팀은 이번 압수수색에서 확보한 증거물 분석을 마무리하는 대로 관련자를 소환해 조사할 예정입니다.



