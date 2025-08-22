'트럼프 관세 영향' 우체국도 미국행 소포 접수 중단

이미지 확대하기

우정사업본부가 미국의 소형 우편물 관세 부과 정책에 따라 다음 주부터 서류를 제외한 미국행 우편물 접수를 중단합니다.오늘(22일) 우정사업본부는 설명 자료를 내고 "1~2개월 안에 기존과 비슷한 품질과 가격으로 서비스를 다시 제공하겠다"고 밝혔습니다.본부는 미국의 세부 지침과 국제 우편망 대응 상황을 계속 살피고 있으며, 고객 불편을 줄이기 위해 노력하겠다고 설명했습니다.미국은 자국 관세 당국(CBP)이 인정한 기관이 먼저 신고와 납부를 한 뒤 물품을 배송하도록 제도를 바꿨습니다.이에 따라 현행 국제 우편망으로는 필요한 절차를 처리하기 어렵다고 판단해, 한국을 비롯해 태국·싱가포르·프랑스·스위스·덴마크·벨기에 등이 미국행 우편물 발송을 중단했습니다.우정사업본부는 미국의 승인을 받은 관세 대납 업체와 연계하는 방안을 추진하고 있습니다.또 민간 특송사 UPS가 운영하는 EMS 프리미엄은 이용할 수 있지만 비용 부담이 커질 수 있다는 지적이 나오자, "현 상품보다 저렴한 저가형 EMS 프리미엄 출시를 준비 중"이라고 설명했습니다.아울러 "한국 제품 대부분은 15% 관세율이 적용되지만 일부 품목은 달라질 수 있다"며 "특히 중국·베트남 등 타국산 제품이 포함된 경우 해당 국가의 관세율이 적용될 수 있다"고 이용자 주의를 당부했습니다.또 "미국 내 가족이나 지인에게 보내는 100달러 이하 선물은 면세 예외 규정이 유지되지만, 관세 당국 승인이 없으면 신고가 어렵다"며 "따라서 우편망을 통한 발송은 사실상 불가능하다"고 덧붙였습니다.(사진=우정사업본부 홈페이지 캡처, 연합뉴스)