강릉 상수원 저수율 10%대로 뚝…계량기 75% 잠금 빨라질 듯

▲ 극심한 가뭄으로 20일 오전 9시부터 계량기 50%를 잠금 하는 제한급수에 들어간 강원 강릉시가 남대천에서 용수 확보 작업을 하고 있다.

최악의 가뭄으로 지난 20일부터 수도 계량기 50%를 잠그는 방식의 제한급수에 들어간 강원 강릉지역 상수원 저수율이 10%대로 뚝 떨어졌습니다.관광객과 피서객으로 물 사용량이 늘어나는 주말과 휴일을 앞두고 있어 수도 계량기 75%를 잠금 하는 방식의 대대적인 제한급수가 현실이 되고 있습니다.농촌용수종합정보시스템에 따르면 현재 오봉저수지 저수율은 어제(21일) 20.1%에서 19.0%(평년 69.0%)로 떨어졌습니다.강릉지역 87%의 생활용수를 공급하는 수원인 오봉저수지의 저수율이 사상 초유의 10%대로 떨어진 것입니다.시가 지난 20일부터 계량기 50%를 잠금 하는 제한급수에도 생활용수 사용량은 크게 줄지 않고 있습니다.계량기 50% 잠금 실적이 전체 대상 5만 3천485가구 가운데 현재 2만 5천116가구로 46.9%에 그치고 있기 때문입니다.이에 따라 생활용수 사용량이 지난 20일 9만 4천118㎥에서 어제 9만 2천824㎥로 불과 1천294㎥ 감소에 그치고 있습니다.시는 애초 저수율 20% 단계에서는 하루 사용량을 8만 225㎥로 예상했으나 현재는 예상보다 1만㎥ 이상 사용되고 있습니다.여기에 폭염특보와 열대야가 이어지면서 주말과 휴일 강릉을 찾는 피서객이 이어지면서 저수율 감소는 빨라질 것으로 보입니다.시는 오봉저수지 저수율이 15%로 떨어지는 시점을 오는 28일로 예상했지만, 지금대로라면 1∼2일 정도 빨라질 수 있습니다.15%로 떨어지면 수도 계량기 75%를 잠금 하는 제한급수를 하게 되고 농업용수 공급도 중단됩니다.연곡정수장의 물 3천t과 인근 지자체에서 하루 1천200t의 물을 운반급수로 지원받게 됩니다.학교 단축수업과 휴교·휴업 가능성까지 제기되고 불을 끌 때 사용할 소방용수 확보에도 비상이 걸렸습니다.이처럼 제한급수가 장기화하는 가운데 물 절약 캠페인을 통한 시민 동참 참여 호소 이외에 획기적인 단기대책이 제시되지 못하자 주민들의 불만도 커지고 있습니다.한편, 당분간 비 소식조차 없자 강릉시는 스마일강릉 등 시민사회단체를 만나 전 시민 물 절약 실천 협조를 구하는 간담회를 이어갑니다.또 생활용수 확보를 위한 단기 대책으로 오봉저수지 상류 구간부터 도마2보까지 2.7km의 하상 정비를 오늘부터 긴급 시행합니다.이번 하상 정비는 오봉저수지로 물이 원활하게 유입될 수 있도록 폭 3m, 깊이 1.5m가량의 물길을 굴착기 6대를 투입해 조성하는 사업입니다.강릉단오제보존회도 내일 대관령산신각과 대관령국사성황사에서 기우제를 봉행합니다.(사진=연합뉴스)