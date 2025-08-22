뉴스

정청래 "국민의힘, 내란 직접 연루 정당…열번·백번 해산 가능"

박하정 기자
작성 2025.08.22 10:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
정청래 "국민의힘, 내란 직접 연루 정당…열번·백번 해산 가능"
▲  더불어민주당 정청래 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 내란특검이 국회사무처를 압수수색하고 12·3 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원을 피의자로 적시한 데 대해 "국민의힘은 열번, 백번 해산시킬 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.

정 대표는 오늘 민주당 최고위원회의에서 "내란특검은 추 의원의 비상계엄 (해제) 표결 방해 의혹 혐의에 대해 철저하게 수사하기를 바란다"며 이렇게 말했습니다.

"특검 수사 결과 추 전 원내대표의 표결 방해가 확인된다면 아마도 추 의원은 내란 주요 임무 종사자가 될 것"이라며 "국민의힘은 내란 우두머리 피의자 윤석열과 내란 주요 임무 종사자 피의자를 동시에 보유한 정당이 될 가능성이 높다"고 주장했습니다.

그러면서 "국민의힘은 내란에 직접 연루된 정당이니 통합진보당과 비교해 보면 열번, 백번 정당 해산감"이라며 "통합진보당 해산 사례를 볼 때 국민의힘을 해산시키지 못할 이유는 없다고 본다"고 거듭 강조했습니다.

앞서 정 대표는 국회의 의결로 정당 해산 안건을 국무회의에서 심의할 수 있도록 하는 헌법재판소법 개정안을 발의한 상태입니다.

한편 청도 열차 사고 등 연이은 산재 사고에 대해 정 대표는 "여당 대표로서 참담하고 죄송하기 그지없다. 다시 한번 고인의 명복을 빌며 유족께도 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박하정 기자 사진
박하정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지