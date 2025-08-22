정청래 "국민의힘, 내란 직접 연루 정당…열번·백번 해산 가능"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 내란특검이 국회사무처를 압수수색하고 12·3 계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원을 피의자로 적시한 데 대해 "국민의힘은 열번, 백번 해산시킬 수 있다고 생각한다"고 말했습니다.정 대표는 오늘 민주당 최고위원회의에서 "내란특검은 추 의원의 비상계엄 (해제) 표결 방해 의혹 혐의에 대해 철저하게 수사하기를 바란다"며 이렇게 말했습니다."특검 수사 결과 추 전 원내대표의 표결 방해가 확인된다면 아마도 추 의원은 내란 주요 임무 종사자가 될 것"이라며 "국민의힘은 내란 우두머리 피의자 윤석열과 내란 주요 임무 종사자 피의자를 동시에 보유한 정당이 될 가능성이 높다"고 주장했습니다.그러면서 "국민의힘은 내란에 직접 연루된 정당이니 통합진보당과 비교해 보면 열번, 백번 정당 해산감"이라며 "통합진보당 해산 사례를 볼 때 국민의힘을 해산시키지 못할 이유는 없다고 본다"고 거듭 강조했습니다.앞서 정 대표는 국회의 의결로 정당 해산 안건을 국무회의에서 심의할 수 있도록 하는 헌법재판소법 개정안을 발의한 상태입니다.한편 청도 열차 사고 등 연이은 산재 사고에 대해 정 대표는 "여당 대표로서 참담하고 죄송하기 그지없다. 다시 한번 고인의 명복을 빌며 유족께도 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)