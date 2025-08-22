'좀비딸', 23일 연속 박스오피스 1위…'귀멸의 칼날'에 정상 내줄까

영화 '좀비딸'이 23일 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰다.



22일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '좀비딸'은 21일 전국 4만 7,029명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 473만 4,069명.



지난달 30일 개봉한 '좀비딸'은 개봉 이래 한 번도 박스오피스 1위 자리를 내려오지 않았다. 4일 만에 100만, 6일 만에 200만, 11일 만에 300만, 17일 만에 400만 관객을 돌파한 '좀비딸'은 이번 주말께 500만 돌파가 확실시된다.



개봉 한 달 가까이 이어온 흥행 독주는 오늘(22일) 개봉하는 일본 애니메이션 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'으로 인해 흔들릴 것으로 예상된다.



그도 그럴 것이 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'은 개봉 2주 전부터 예매율과 예매량 순위에서 압도적 1위를 달려왔다. 개봉일 예매율 80%, 예매량은 87만 장을 기록하며 올해 개봉 영화 신기록을 세웠다.



'좀비딸'이 올여름 흥행 영화 1위에 오를 것이 확실시되는 가운데 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'이 얼마만큼의 스코어를 낼 지도 관심이 모아진다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)