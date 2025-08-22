"가자전쟁 팔레스타인 사망자 중 83%가 민간인"

▲ 구호물자 트럭에 접근하다가 이스라엘군에 공격당해 목숨을 잃은 모하메드 알수크니의 장례식이 21일 시파 병원 근처에서 열리기 전에 그의 어머니(사진 중앙)가 친척들과 함께 아들의 죽음을 슬퍼하고 있다.

이스라엘군의 공격으로 가자지구에서 숨진 팔레스타인인들 중 전투원은 17%에 불과하며 나머지 83%는 민간인이라고 영국 일간 가디언이 보도했습니다.이번 보도는 이스라엘·팔레스타인 매체 '+972 매거진'과 이 매체의 히브리어 자매 매체 '시카 메코밋'과 가디언의 공동취재를 통해 이뤄졌습니다.이 매체들은 서로 다른 기관에서 나온 두 가지 집계치를 묶어서 이런 비율을 제시했습니다.보도에 따르면 기밀로 분류된 이스라엘군 정보당국 데이터베이스에는 하마스와 팔레스타인 이슬라믹 지하드 소속 전투조직 소속 인물 4만 7천653명 중 약 8천900명이 올해 5월 기준으로 '사망' 혹은 '사망 추정'으로 등록됐습니다.같은 시점 기준으로 가자지구 보건부에 따르면 이스라엘군 공격으로 사망한 팔레스타인인은 민간인과 전투원을 합해 약 5만 3천 명이었습니다.가디언은 사망자 중 민간인 비율이 83%에 이르는 것은 '웁살라 분쟁 데이터 프로그램'(UCDP)이 1989년부터 구축한 전쟁·분쟁 민간인 피해 데이터베이스에 나오는 다른 전쟁·분쟁들에 비해 이례적으로 높다고 지적했습니다.사망자 중 민간인 비율은 1992∼1995년 보스니아 전쟁에서 57%, 시리아 내전에서 29∼34%, 2022∼2024년 우크라이나 전쟁에서 10∼21%, 아프가니스탄 전쟁에서 8∼12% 수준이었습니다.다른 전쟁 중 특정 도시나 특정 연도의 전투 혹은 특정 학살사건으로 범위를 한정해도 가자지구 전쟁보다 사망자 중 민간인 비율이 더 높은 경우가 흔치 않았습니다.르완다 내전 중 1994년 르완다 학살 때가 99.8%, 우크라이나 전쟁 중 2022년 마리우폴 공방전에서 95%, 보스니아 전쟁 중 스레브레니카 마을 집단학살에서 92%, 시리아 내전 중 2012-2016년 알레포 전투가 59∼64%였습니다.스웨덴 웁살라대에서 UCDP의 프로젝트 리더를 맡고 있는 테레세 페테르손은 "다른 전쟁 중 특정 도시나 전투를 골라내서 보면 비슷한 비율이 나오는 경우도 있지만 전체로 보면 그런 경우가 매우 드물다"고 설명했습니다.'+972 매거진'과 '시카 메코밋'이 이스라엘군 측에 기사 내용에 대한 입장을 물었을 때 이스라엘군은 데이터베이스의 존재를 부인하거나 전투원 사망자 데이터가 틀렸다고 부인하지는 않았습니다.이후 가디언이 똑같은 데이터에 대해 입장을 재차 물었을 때 이스라엘군은 입장을 바꿔 "답변 문구를 조정하기로 결정했다"면서 "기사에 인용된 통계치가 부정확하다", "이스라엘군 시스템에 있는 데이터를 반영하지 않는다"고 주장했으나 근거는 제시하지 않았습니다.시카 메코밋은 이스라엘군 역시 가자지구 보건부가 발표한 사망자 수 집계치를 대체로 믿을만한 것으로 보고 있으며 이스라엘군의 전 정보사령관도 최근 이를 인용했다고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)